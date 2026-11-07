    Brazília má pre F1 významnú úlohu. V Sao Paule sa bude jazdiť ďalšie roky

    Veľká cena Brazílie F1
    Veľká cena Brazílie F1 (Autor: TASR/AP)
    Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
    TASR|7. nov 2026 o 17:01
    ShareTweet0

    Organizátori sa dohodli na predĺžení zmluvy.

    Veľká cena Brazílie v pretekoch F1 sa bude jazdiť v Sao Paule minimálne do roku 2035.

    Vedenie prestížneho seriálu totiž podpísalo s brazílskymi organizátormi nový päťročný kontrakt. Po prvý raz sa VC Brazílie uskutočnila na okruhu Interlagos v roku 1973.

    „Brazília zohrala v histórii F1 významnú úlohu a vyprodukovala troch majstrov sveta - Ayrtona Sennu, Nelsona Piqueta a Emersona Fittipaldiho.

    Veľmi ma teší, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce a v Sao Paule sa bude jazdiť minimálne do roku 2035. Brazílski fanúšikovia sú vždy skvelí a dodávajú jazdcom neskutočnú energiu,“ citovala agentúra DPA slová šéfa efjednotky Stefana Domenicaliho.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Veľká cena Brazílie F1
    Veľká cena Brazílie F1
    Brazília má pre F1 významnú úlohu. V Sao Paule sa bude jazdiť ďalšie roky
    dnes 17:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Brazília má pre F1 významnú úlohu. V Sao Paule sa bude jazdiť ďalšie roky