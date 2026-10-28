Dva dôvody na oslavu. Mexičan predĺžil zmluvu a čaká ho jubilejný štart vo formule 1

Sergio Pérez bude pokračovať v tíme Cadillac aj v nasledujúcich sezónach. Americká stajňa predĺžila s mexickým jazdcom zmluvu minimálne do roku 2029.
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Tím oznámil predĺženie spolupráce v stredu, krátko pred víkendovými pretekmi v Mexico City.
Mexičan sa stal súčasťou nového projektu ešte pred vstupom Cadillacu do F1 v roku 2026. Predĺženie kontraktu podľa tímu predstavuje dôležitý krok v budovaní stabilného jazdeckého zázemia.
„Pripojiť sa k tímu Cadillac od samého začiatku bol projekt, ktorému som skutočne veril. Predĺženie spolupráce preto vnímam ako prirodzené pokračovanie tejto kapitoly mojej kariéry,“ uviedol Pérez podľa oficiálnej stránky F1.
Zároveň zdôraznil, že vybudovanie konkurencieschopného tímu si vyžaduje čas, tvrdú prácu a trpezlivosť.
Na projekte chce naďalej naplno pracovať a pomôcť Cadillacu posúvať sa vpred.
Cadillac chce nadviazať na doterajší progres
Americká stajňa vstúpila do Formuly 1 v sezóne 2026 a jej cieľom je postupne sa priblížiť k etablovaným tímom.
Prvé obdobie nového projektu prináša množstvo výziev, pričom jednou z kľúčových úloh je vybudovanie konkurencieschopného monopostu aj stabilnej tímovej štruktúry.
Výkonný riaditeľ tímu Dan Towriss označil pokračovanie spolupráce s Pérezom za významný krok pre ďalší rozvoj stajne.
„Budovanie konkurencieschopného tímu vo Formule 1 je dlhodobá cesta. Checove schopnosti a vodcovské kvality nám poskytujú kontinuitu a odhodlanie, ktoré potrebujeme, aby sme mohli stavať na základoch vytvorených počas našej prvej sezóny,“ uviedol Towriss.
Cadillac chce v ďalšej fáze svojho pôsobenia pokračovať v napredovaní a postupne sa posúvať vyššie v štartovom poli.
Pereza čaká významný míľnik
Pre Péreza bude nadchádzajúca Veľká cena Mexika mimoriadne významná aj z osobného hľadiska. Pred domácimi fanúšikmi by mal absolvovať svoj jubilejný 300. štart vo Formule 1.
Počas kariéry pôsobil v tímoch Sauber, McLaren, Force India, Racing Point a Red Bull. Na konte má šesť víťazstiev v pretekoch majstrovstiev sveta.
Predĺženie zmluvy s Cadillacom mu dáva priestor pokračovať v práci na dlhodobom projekte a využiť svoje skúsenosti z pôsobenia vo viacerých popredných stajniach.
Americký tím a Pérez síce v doterajšom priebehu sezóny 2026 ešte nezískali bod, podľa vedenia však stajňa postupne napreduje.