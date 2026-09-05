Piastriho potrestali za blokovanie Lawsona. Oba monoposty Ferrari budú v druhom rade

Austrálsky jazdec Oscar Piastri z McLarenu dostal po sobotňajšej kvalifikácii na Veľkú cenu Talianska trest posunu o tri miesta na štartovom rošte.
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Komisári ho potrestali za blokovanie Liama Lawsona z Red Bullu. Piastri pôvodne obsadil tretie miesto, po penalizácii odštartuje zo šiestej pozície.
Trest posunul obe Ferrari do druhého radu. Monačan Charles Leclerc sa posunul na tretie miesto a sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton na štvrté.
Pred nimi budú stáť víťaz kvalifikácie Pierre Gasly z Alpine, ktorý získal svoju prvú pole position v kariére, a druhý George Russell z Mercedesu.
Piastri podľa komisárov zablokoval Lawsona pri výjazde z boxov v závere druhej časti kvalifikácie a obmedzil ho v prvej šikane. Informovala agentúra AFP.