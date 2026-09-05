    Piastriho potrestali za blokovanie Lawsona. Oba monoposty Ferrari budú v druhom rade

    Oscar Piastri.
    Oscar Piastri. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    TASR|5. sep 2026 o 19:36
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    Pôvodne obsadil tretie miesto, po penalizácii odštartuje zo šiestej pozície.

    Austrálsky jazdec Oscar Piastri z McLarenu dostal po sobotňajšej kvalifikácii na Veľkú cenu Talianska trest posunu o tri miesta na štartovom rošte.

    Komisári ho potrestali za blokovanie Liama Lawsona z Red Bullu. Piastri pôvodne obsadil tretie miesto, po penalizácii odštartuje zo šiestej pozície.

    Trest posunul obe Ferrari do druhého radu. Monačan Charles Leclerc sa posunul na tretie miesto a sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton na štvrté.

    Pred nimi budú stáť víťaz kvalifikácie Pierre Gasly z Alpine, ktorý získal svoju prvú pole position v kariére, a druhý George Russell z Mercedesu.

    Piastri podľa komisárov zablokoval Lawsona pri výjazde z boxov v závere druhej časti kvalifikácie a obmedzil ho v prvej šikane. Informovala agentúra AFP.

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    Oscar Piastri.
    Oscar Piastri.
    Piastriho potrestali za blokovanie Lawsona. Oba monoposty Ferrari budú v druhom rade
    dnes 19:36
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