Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Las Vegas.



Kimi Antonelli sa stal víťazom včerajšej kvalifikácie, no z pole position kvôli trestu za výmenu komponentov dnes neodštartuje. Z prvého miesta vyštartuje Max Verstappen, ktorého budú stíhať George Russell a Lando Norris.



O majstrovi sveta a víťazovi pohára konštruktérov už síce máme rozhodnuté, no napriek tomu sa môžeme tešiť na zaujímavé preteky!