Seriál pretekov formuly (F1) pkračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, dnes je na programe Veľká cena Las Vegas.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z pole position vyštartuje Max Verstappen na Red Bulle.
Kde sledovať VC Las Vegas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Las Vegas 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
22.11.2026 o 05:00
Veľká cena Las Vegas
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minúta
Plánovaný
Prenos
Postavenie na štarte
1. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), George Russell (GBR/Mercedes)
2. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
3. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
4. rad: Liam Lawson (NZL/RB), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
5. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Alexander Albon (THA/Williams)
8. rad: Rafael Camara (BRA/Haas), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
9. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
10. rad: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Carlos Sainz (ESP/Williams)
11. rad: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Oliver Bearman (GBR/Haas)
1. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), George Russell (GBR/Mercedes)
2. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
3. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
4. rad: Liam Lawson (NZL/RB), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
5. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Alexander Albon (THA/Williams)
8. rad: Rafael Camara (BRA/Haas), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
9. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
10. rad: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Carlos Sainz (ESP/Williams)
11. rad: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Oliver Bearman (GBR/Haas)
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 652 b
2. Ferrari (ITA) 512 b
3. Red Bull (AUT) 415 b
4. McLaren (GBR) 398 b
5. Racing Bulls (ITA) 112 b
6. Alpine (FRA) 69 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 28 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 652 b
2. Ferrari (ITA) 512 b
3. Red Bull (AUT) 415 b
4. McLaren (GBR) 398 b
5. Racing Bulls (ITA) 112 b
6. Alpine (FRA) 69 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 28 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 390 b
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 279 b
3. George Russell (GBR/Mercedes) 262 b
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 261 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 251 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 246 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 152 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 122 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 87 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 14 b
16. Esteban Ocon (FRA) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
23. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
24. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 390 b
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 279 b
3. George Russell (GBR/Mercedes) 262 b
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 261 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 251 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 246 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 152 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 122 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 87 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 14 b
16. Esteban Ocon (FRA) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
23. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
24. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Las Vegas.
Kimi Antonelli sa stal víťazom včerajšej kvalifikácie, no z pole position kvôli trestu za výmenu komponentov dnes neodštartuje. Z prvého miesta vyštartuje Max Verstappen, ktorého budú stíhať George Russell a Lando Norris.
O majstrovi sveta a víťazovi pohára konštruktérov už síce máme rozhodnuté, no napriek tomu sa môžeme tešiť na zaujímavé preteky!
Kimi Antonelli sa stal víťazom včerajšej kvalifikácie, no z pole position kvôli trestu za výmenu komponentov dnes neodštartuje. Z prvého miesta vyštartuje Max Verstappen, ktorého budú stíhať George Russell a Lando Norris.
O majstrovi sveta a víťazovi pohára konštruktérov už síce máme rozhodnuté, no napriek tomu sa môžeme tešiť na zaujímavé preteky!
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 05:00.