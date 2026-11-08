    ONLINE: Veľká cena Brazílie 2026 dnes, formula 1 LIVE (preteky)

    ONLINE: Veľká cena Brazílie dnes, formula 1 2026 LIVE
    ONLINE: Veľká cena Brazílie dnes, formula 1 2026 LIVE (Autor: TASR/AP)
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    Sportnet|8. nov 2026 o 15:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Brazílie v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, dnes je na programe Veľká cena Brazílie.

    Na okruhu Interlagos vyštartuje z pole position jazdec McLarenu Lando Norris.

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Brazílie 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    08.11.2026 o 18:00
    Veľká cena Brazílie
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Štartové pole sa v kvalifikácii poriadne premiešalo. O ďalšie posuny sa však postarali penalizácie za výmenu motorových komponentov. Lando Norris sa im vyhol a udržal si svoju pole position, no zrejme nikto iný nebude štartovať z pozície, ktorú si vybojoval v kvalifikácii.

    Motorové tresty dostali George Russell, Charles Leclerc, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton, Max Verstappen a Sergio Pérez.
    Postavenie na štarte

    1. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
    2. rad: Liam Lawson (NZL/RB), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    3. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Oliver Bearman (GBR/Haas)
    4. rad: George Russell (GBR/Mercedes), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
    5. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
    6. rad: Rafael Camara (BRA/Haas), Arvid Lindblad (GBR/RB)
    7. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
    8. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
    9. rad: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    10. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    11. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Max Verstappen (NED/Red Bull)
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 630 b
    2. Ferrari (ITA) 504 b
    3. Red Bull (AUT) 382 b
    4. McLaren (GBR) 365 b
    5. Racing Bulls (ITA) 108 b
    6. Alpine (FRA) 69 b
    7. Haas (USA) 31 b
    8. Audi (SUI) 27 b
    9. Williams (GBR) 12 b
    10. Aston Martin (GBR) 7 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 380 b
    2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 261 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 259 b
    4. George Russell (GBR/Mercedes) 250 b
    5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 245 b
    6. Lando Norris (GBR/McLaren) 221 b
    7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 144 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 107 b
    9. Liam Lawson (NZL/RB) 83 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
    14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
    15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
    16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
    17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
    18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
    19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
    21. Rjo Hirakawa (JPN/Haas) 1 b
    22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
    23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
    24. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Brazílie.

    Včerajšiu dlhú daždivú kvalifikáciu napokon ovládol Lando Norris. Z trestov Russella a Leclerca zarobil úradujúci šampión Kimi Antonelli, ktorý tak odštartuje z druhého miesta. Z famóznej tretej priečky odštartuje Liam Lawson a za zmienku rozhodne stojí aj štvrtá pozícia Nica Hülkenberga.

    Čakajú nás veľmi zaujímavé preteky! Poradie máme zaujímavo premiešané a Lewis Hamilton s Maxom Verstappenom odštartujú až z chvostu štartového poľa!
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 18:00.

    Formula 1 2026

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    Formula 1

    ONLINE: Veľká cena Brazílie dnes, formula 1 2026 LIVEonline
    ONLINE: Veľká cena Brazílie dnes, formula 1 2026 LIVEonline
    ONLINE: Veľká cena Brazílie 2026 dnes, formula 1 LIVE (preteky)
    dnes 15:00
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