ONLINE: Šprint na Veľkej cene Singapuru dnes, formula 1 2026 LIVE (F1 2026)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Singapuru.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte predtým bol na okruhu v Singapure na programe šprint. Kvalifikáciu ovládol Max Verstappen, ktorý odštartuje z pole position.
Kde sledovať šprint v Singapure v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Preteky šprintu na Veľkej cene Singapuru 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
10.10.2026 o 15:00
Kvalifikácia na Veľkú cenu Singapúru
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minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Singapúru.
Tú šprintovú včera ovládol Max Verstappen pred Georgeom Russellom a Charlesom Leclercom.
Uvidíme či aj dnes táto trojica opäť zabojuje o pole position alebo sa tentokrát do tejto bitky zapojí aj niekto ďalší.
Tú šprintovú včera ovládol Max Verstappen pred Georgeom Russellom a Charlesom Leclercom.
Uvidíme či aj dnes táto trojica opäť zabojuje o pole position alebo sa tentokrát do tejto bitky zapojí aj niekto ďalší.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.