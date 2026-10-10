    ONLINE: Šprint na Veľkej cene Singapuru dnes, formula 1 2026 LIVE (F1 2026)

    ONLINE: Šprint na Veľkej cene Singapuru 2026.
    ONLINE: Šprint na Veľkej cene Singapuru 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|10. okt 2026 o 08:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z pretekov šprintu na Veľkej cene Singapuru 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Singapuru.

    Ešte predtým bol na okruhu v Singapure na programe šprint. Kvalifikáciu ovládol Max Verstappen, ktorý odštartuje z pole position.

    Kde sledovať šprint v Singapure v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Preteky šprintu na Veľkej cene Singapuru 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    10.10.2026 o 15:00
    Kvalifikácia na Veľkú cenu Singapúru
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Singapúru.

    Tú šprintovú včera ovládol Max Verstappen pred Georgeom Russellom a Charlesom Leclercom.

    Uvidíme či aj dnes táto trojica opäť zabojuje o pole position alebo sa tentokrát do tejto bitky zapojí aj niekto ďalší.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    ONLINE: Šprint na Veľkej cene Singapuru 2026. online
    ONLINE: Šprint na Veľkej cene Singapuru 2026. online
    ONLINE: Šprint na Veľkej cene Singapuru dnes, formula 1 2026 LIVE (F1 2026)
    dnes 08:00
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