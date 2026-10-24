ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu USA dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena USA.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte predtým je na okruhu v Austine na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.
Kde sledovať F1 v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu USA 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
24.10.2026 o 23:00
Kvalifikácia na VC USA
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 340 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 238 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 229 b
4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 221 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 215 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 201 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 138 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 97 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 75 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 340 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 238 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 229 b
4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 221 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 215 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 201 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 138 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 97 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 75 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 578 b
2. Ferrari (ITA) 444 b
3. McLaren (GBR) 339 b
4. Red Bull (AUT) 332 b
5. Racing Bulls (ITA) 100 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 30 b
8. Audi (SUI) 23 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 578 b
2. Ferrari (ITA) 444 b
3. McLaren (GBR) 339 b
4. Red Bull (AUT) 332 b
5. Racing Bulls (ITA) 100 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 30 b
8. Audi (SUI) 23 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu USA.
Piatkové tréningy ovládol Charles Leclerc, no už tento víkend sa za istých okolností môže premiérovo vo svojej kariére majstrom sveta stať Kimi Antonelli. Prvým dôležitým krokom môže byť už dnešná kvalifikácia.
Piatkové tréningy ovládol Charles Leclerc, no už tento víkend sa za istých okolností môže premiérovo vo svojej kariére majstrom sveta stať Kimi Antonelli. Prvým dôležitým krokom môže byť už dnešná kvalifikácia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 23:00.