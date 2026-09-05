ONLINE: Veľká cena Talianska 2026 dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Talianska.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
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Ešte predtým je na okruhu v Monze na programe kvalifikácia.
Monza je najstarším okruhom v kalendári F1, známym vysokými rýchlosťami a vášnivými fanúšikmi. Rekord v počte víťazstiev tu drží Lewis Hamilton a Michael Schumacher, obaja s piatimi triumfami.
Kde dnes sledovať Veľkú cenu Talianska v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Talianska 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
05.09.2026 o 16:00
Kvalifikácia na VC Talianska
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Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Talianska.
Tréningy ovládli piloti Ferrari a Mercedesu. Rozhodne nás tak čaká zaujímavá kvalifikácia. Zapoja sa do boja o pole position aj piloti McLarenu alebo nebodaj minuloročný víťaz Max Verstappen?
Tréningy ovládli piloti Ferrari a Mercedesu. Rozhodne nás tak čaká zaujímavá kvalifikácia. Zapoja sa do boja o pole position aj piloti McLarenu alebo nebodaj minuloročný víťaz Max Verstappen?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.