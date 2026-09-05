    ONLINE: Veľká cena Talianska 2026 dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Talianska 2026
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Talianska 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. sep 2026 o 13:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Talianska 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Talianska.

    Ešte predtým je na okruhu v Monze na programe kvalifikácia.

    Monza je najstarším okruhom v kalendári F1, známym vysokými rýchlosťami a vášnivými fanúšikmi. Rekord v počte víťazstiev tu drží Lewis Hamilton a Michael Schumacher, obaja s piatimi triumfami.

    Kde dnes sledovať Veľkú cenu Talianska v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Talianska 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    05.09.2026 o 16:00
    Kvalifikácia na VC Talianska
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Talianska.

    Tréningy ovládli piloti Ferrari a Mercedesu. Rozhodne nás tak čaká zaujímavá kvalifikácia. Zapoja sa do boja o pole position aj piloti McLarenu alebo nebodaj minuloročný víťaz Max Verstappen?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Talianska 2026online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Talianska 2026online
    ONLINE: Veľká cena Talianska 2026 dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)
    dnes 13:00
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