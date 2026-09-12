    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Španielska dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Španielska 2026 LIVE
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Španielska 2026 LIVE (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. sep 2026 o 13:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Španielska 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Španielska.

    Ešte predtým je na okruhu v Madride na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.

    Kde sledovať Veľkú cenu španielska v tv?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Španielska 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    12.09.2026 o 16:00
    Kvalifikácia na VC Španielska
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Španielska.

    Piatkové tréningy ovládli piloti Mercedesu. Dokážu Strieborné šípy pretaviť svoju rýchlosť k zisku pole position a ako dopadne historicky prvá kvalifikácia na okruhu v Madride?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Španielska 2026 LIVEonline
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Španielska 2026 LIVEonline
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Španielska dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)
    dnes 13:00
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