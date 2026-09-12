ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Španielska dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Španielska.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte predtým je na okruhu v Madride na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.
Kde sledovať Veľkú cenu španielska v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Španielska 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
12.09.2026 o 16:00
Kvalifikácia na VC Španielska
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Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Španielska.
Piatkové tréningy ovládli piloti Mercedesu. Dokážu Strieborné šípy pretaviť svoju rýchlosť k zisku pole position a ako dopadne historicky prvá kvalifikácia na okruhu v Madride?
Piatkové tréningy ovládli piloti Mercedesu. Dokážu Strieborné šípy pretaviť svoju rýchlosť k zisku pole position a ako dopadne historicky prvá kvalifikácia na okruhu v Madride?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.