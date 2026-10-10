    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Singapuru dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Singapuru F1 2026 LIVE
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Singapuru F1 2026 LIVE (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|10. okt 2026 o 12:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Singapuru 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Singapuru.

    Ešte predtým je na okruhu v Singapure na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Singapuru 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    10.10.2026 o 15:00
    Kvalifikácia na Veľkú cenu Singapúru
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 325 b
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 236 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 221 b
    4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 197 b
    5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 196 b
    6. Lando Norris (GBR/McLaren) 189 b
    7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 128 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 96 b
    9. Liam Lawson (NZL/RB) 69 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
    14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
    15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 9 b
    16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
    17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
    18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
    19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
    21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
    23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 561 b
    2. Ferrari (ITA) 418 b
    3. McLaren (GBR) 317 b
    4. Red Bull (AUT) 306 b
    5. Racing Bulls (ITA) 94 b
    6. Alpine (FRA) 68 b
    7. Haas (USA) 27 b
    8. Audi (SUI) 17 b
    9. Williams (GBR) 12 b
    10. Aston Martin (GBR) 7 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Singapúru.

    Tú šprintovú včera ovládol Max Verstappen pred Georgeom Russellom a Charlesom Leclercom.

    Uvidíme či aj dnes táto trojica opäť zabojuje o pole position alebo sa tentokrát do tejto bitky zapojí aj niekto ďalší.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    George Russell a jeho nehoda v šprinte na Veľkej cene Singapuru.
    George Russell a jeho nehoda v šprinte na Veľkej cene Singapuru.
    Daždivý šprint sa začal aj skončil divoko. Russell havaroval z prvej pozície, McLareny sa zrazili
    dnes 12:17
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