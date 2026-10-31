    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cena Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika F1 2026 LIVE
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika F1 2026 LIVE (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|31. okt 2026 o 19:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Mexika 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Mexika.

    Ešte predtým bude na okruhu v Mexico City na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.

    Kde dnes sledovať Veľkú cenu Mexika v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    31.10.2026 o 22:00
    Kvalifikácia na VC Mexika
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 607 b
    2. Ferrari (ITA) 474 b
    3. McLaren (GBR) 355 b
    4. Red Bull (AUT) 355 b
    5. Racing Bulls (ITA) 102 b
    6. Alpine (FRA) 69 b
    7. Haas (USA) 30 b
    8. Audi (SUI) 23 b
    9. Williams (GBR) 12 b
    10. Aston Martin (GBR) 7 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 365 b
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 242 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 241 b
    4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 236 b
    5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 233 b
    6. Lando Norris (GBR/McLaren) 211 b
    7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 144 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 105 b
    9. Liam Lawson (NZL/RB) 77 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
    14. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
    15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
    16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
    17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
    18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
    19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
    20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Mexika.

    Včerajšie tréningy ovládol Charles Leclerc, no hlavnú pozornosť bude tento víkend pútať Kimi Antonelli, ktorý sa už zajtra môže stať najmladším majstrom sveta celej histórie F1.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 22:00.

    Formula 1 2026

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    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika F1 2026 LIVEonline
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Mexika F1 2026 LIVEonline
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cena Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)
    dnes 19:00
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