Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Las Vegas.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
V sobotu je od 5:00 h na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte pretekov.
Kde sledovať Veľkú cenu Las Vegas?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Las Vegas 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
21.11.2026 o 05:00
Kvalifikácia na Veľkú cenu Las Vegas
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 652 b
2. Ferrari (ITA) 512 b
3. Red Bull (AUT) 415 b
4. McLaren (GBR) 398 b
5. Racing Bulls (ITA) 112 b
6. Alpine (FRA) 69 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 28 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 652 b
2. Ferrari (ITA) 512 b
3. Red Bull (AUT) 415 b
4. McLaren (GBR) 398 b
5. Racing Bulls (ITA) 112 b
6. Alpine (FRA) 69 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 28 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 390 b
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 279 b
3. George Russell (GBR/Mercedes) 262 b
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 261 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 251 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 246 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 152 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 122 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 87 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 14 b
16. Esteban Ocon (FRA) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
23. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
24. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 390 b
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 279 b
3. George Russell (GBR/Mercedes) 262 b
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 261 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 251 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 246 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 152 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 122 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 87 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 14 b
16. Esteban Ocon (FRA) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
23. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
24. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Las Vegas.
Čaká nás jeden z najchladnejších víkendov sezóny. Rozhodne budeme pozorne sledovať počasie, keďže práve to spôsobilo, že sa nám prvý tréning ani neodjazdil a v tom druhom sme mali mimoriadne premiešané poradie.
Budeme svedkami nejakého prekvapenia alebo o pole position zabojujú známe tváre?
Čaká nás jeden z najchladnejších víkendov sezóny. Rozhodne budeme pozorne sledovať počasie, keďže práve to spôsobilo, že sa nám prvý tréning ani neodjazdil a v tom druhom sme mali mimoriadne premiešané poradie.
Budeme svedkami nejakého prekvapenia alebo o pole position zabojujú známe tváre?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 05:00.