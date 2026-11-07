ONLINE: Veľká cena Brazílie 2026 dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Brazílie.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte predtým je na okruhu Interlagos na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Brazílie 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
07.11.2026 o 19:00
Kvalifikácia na Veľkú cenu Brazílie
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minúta
Plánovaný
Prenos
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 630 b
2. Ferrari (ITA) 504 b
3. Red Bull (AUT) 382 b
4. McLaren (GBR) 365 b
5. Racing Bulls (ITA) 108 b
6. Alpine (FRA) 69 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 27 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 630 b
2. Ferrari (ITA) 504 b
3. Red Bull (AUT) 382 b
4. McLaren (GBR) 365 b
5. Racing Bulls (ITA) 108 b
6. Alpine (FRA) 69 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 27 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 380 b
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 261 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 259 b
4. George Russell (GBR/Mercedes) 250 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 245 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 221 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 144 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 107 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 83 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN/Haas) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
24. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 380 b
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 261 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 259 b
4. George Russell (GBR/Mercedes) 250 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 245 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 221 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 144 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 107 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 83 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN/Haas) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
24. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Brazílie.
Po minulotýždňových pretekoch v Mexiku, kde sme prvýkrát v kariére korunovali za majstra sveta Kimiho Antonelliho sa tentokrát F1 presúva do Brazílie. Medzi najrýchlejšie monoposty patrili v tréningoch Mercedesy a McLareny. Dnes sa tak očakáva súboj najmä týchto dvoch tímov, no do súboja o pole position by sa mohol zapojiť aj Max Verstappen.
Po minulotýždňových pretekoch v Mexiku, kde sme prvýkrát v kariére korunovali za majstra sveta Kimiho Antonelliho sa tentokrát F1 presúva do Brazílie. Medzi najrýchlejšie monoposty patrili v tréningoch Mercedesy a McLareny. Dnes sa tak očakáva súboj najmä týchto dvoch tímov, no do súboja o pole position by sa mohol zapojiť aj Max Verstappen.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 19:00.