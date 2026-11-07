    ONLINE: Veľká cena Brazílie 2026 dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Brazílie F1 2026 LIVE
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Brazílie F1 2026 LIVE (Autor: TASR/AP)
    Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
    Sportnet|7. nov 2026 o 16:00
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Brazílie 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Brazílie.

    Ešte predtým je na okruhu Interlagos na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Brazílie 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    07.11.2026 o 19:00
    Kvalifikácia na Veľkú cenu Brazílie
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 630 b
    2. Ferrari (ITA) 504 b
    3. Red Bull (AUT) 382 b
    4. McLaren (GBR) 365 b
    5. Racing Bulls (ITA) 108 b
    6. Alpine (FRA) 69 b
    7. Haas (USA) 31 b
    8. Audi (SUI) 27 b
    9. Williams (GBR) 12 b
    10. Aston Martin (GBR) 7 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 380 b
    2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 261 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 259 b
    4. George Russell (GBR/Mercedes) 250 b
    5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 245 b
    6. Lando Norris (GBR/McLaren) 221 b
    7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 144 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 107 b
    9. Liam Lawson (NZL/RB) 83 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
    14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
    15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
    16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
    17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
    18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
    19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
    21. Rjo Hirakawa (JPN/Haas) 1 b
    22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
    23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
    24. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Brazílie.

    Po minulotýždňových pretekoch v Mexiku, kde sme prvýkrát v kariére korunovali za majstra sveta Kimiho Antonelliho sa tentokrát F1 presúva do Brazílie. Medzi najrýchlejšie monoposty patrili v tréningoch Mercedesy a McLareny. Dnes sa tak očakáva súboj najmä týchto dvoch tímov, no do súboja o pole position by sa mohol zapojiť aj Max Verstappen.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 19:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton
    Jazdci Ferrari a Verstappen to v Brazílii budú mať náročné. Na štarte sa hlboko prepadnú
    dnes 17:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»ONLINE: Veľká cena Brazílie 2026 dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)