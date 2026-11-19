Britský jazdec Oliver Bearman stále nemá istotu, že v nasledujúcej sezóne bude naďalej súčasťou seriálu majstrovstiev sveta F1. Dvadsaťjedenročný pilot Haasu by mal zotrvať v tíme, avšak situácia s jeho kontraktom je už dlhší čas nejasná.
Do konca tohto ročníka F1 zostávajú ešte tri podujatia a Haas je posledným tímom, ktorý ešte neoznámil kompletnú zostavu jazdcov na ďalší rok.
Vo všeobecnosti sa očakáva pokračovanie Bearmana, ten však má naďalej platný kontrakt s akadémiou Ferrari, aj keď už za Haas jazdí od roku 2025.
„Neexistuje žiadne ospravedlnenie toho, že som tu bez podpísaného kontraktu. Ak mám byť úprimný, som celkom sklamaný. Je to zvláštna situácia. Nie je to ideálne z pohľadu sebavedomia jazdca. Viem, že som odviedol v tejto sezóne dobrú prácu, ale fakt, že neviem, čo budem robiť ďalší rok, nie je ideálny,“ vyjadril sa Bearman pre portál The Athletic.
Celú situáciu sa snažil objasniť šéf tímu Ajao Komacu: „Podpis kontraktu trvá istý čas a spoluprácu každého. Všetci sú však na jednej vlne. Ollie chce za nás jazdiť, my ho chceme v našom tíme a niet pochýb o tom, že tomu tak bude. Je to trochu nešťastná situácia, že to trvá tak dlho.“
Bearman svojimi doterajšími výkonmi často zatienil tímových kolegov. V tejto sezóne získal 23 bodov a je na priebežnom 13. mieste v poradí jazdcov.