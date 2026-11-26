Britský jazdec Oliver Bearman zostane v tíme Haas aj v nasledujúcom ročníku prestížneho seriálu F1.
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Dvadsaťjedenročný pilot podpisom zmluvy zaplnil posledné voľné miesto na štartovom rošte pre sezónu 2027 a ukončil dlhé čakanie, ktoré ho podľa vlastných slov frustrovalo.
Bearman bude jazdiť po boku Brazílčana Rafaela Camaru. „Tento tím zohral kľúčovú úlohu v mojom rozvoji a cítil som obrovskú dôveru a podporu od všetkých tu prítomných,“ uviedol Bearman vo štvrtkovom vyhlásení.
„Máme veľké ambície pokračovať v napredovaní a teším sa, že budem stáť na čele tejto práce, stavať na tom, čo sme dosiahli a spoločne sa usilovať o ešte viac. Máme ešte nedokončenú prácu.“
Bearmanova situácia bola komplikovaná aj tým, že má kontrakt aj s tímom Ferrari, ktorý ho priviedol do F1 v rámci svojho programu pre mladých jazdcov.
To by v budúcnosti mohlo viesť k plnohodnotnej pozícii vo Ferrari, ak by tím opustil Lewis Hamilton alebo Charles Leclerc. Ferrari je dodávateľom motorov pre tím Haas a obe stajne majú technické partnerstvo. Camara je rovnako juniorský jazdec Ferrari.
„Neexistuje žiadne ospravedlnenie toho, že som tu bez podpísaného kontraktu. Ak mám byť úprimný, som celkom sklamaný. Je to zvláštna situácia. Nie je to ideálne z pohľadu sebavedomia jazdca. Viem, že som odviedol v tejto sezóne dobrú prácu, ale fakt, že neviem, čo budem robiť ďalší rok, nie je ideálny,“ vyjadril sa Bearman 19. novembra pre portál The Athletic.
V tejto sezóne získal 23 bodov a je na priebežnom 13. mieste v poradí jazdcov. Počas víkendu je na programe VC Kataru, ktorá bude predposledná v tomto roku.