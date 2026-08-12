    Cadillac sa odhodlal k zmene vo vedení, menoval nového riaditeľa tímu

    Cadillac
    Cadillac (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. aug 2026 o 17:12
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    Funkcie sa ujal skúsený Poliak.

    Novým riaditeľom stajne F1 Cadillac sa stal Marcin Budkowski. Vo funkcii vystriedal Graemea Lowdona po tom, čo sa tímu nedarilo v doterajšej časti sezóny MS.

    Cadillac ako jediný tím z 11-členného štartového poľa ešte nebodoval. Rovnako bez bodov sú zatiaľ aj obaja jazdci Valtteri Bottas a Sergio Perez.

    Cadillac sa do seriálu F1 pripojil v prebiehajúcej sezóne 2026. Štyridsaťdeväťročný Poliak Budkowski je bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Alpine a pracoval aj pre riadiacu organizáciu FIA.

    „Marcin prináša výnimočné skúsenosti s F1, technické odborné znalosti a strategické vedenie, ktoré posilní našu organizáciu. Pomôže nám rozvíjať víťazné myslenie, nástroje a procesy potrebné pre dlhodobý úspech,“ uviedol pre DPA generálny riaditeľ Cadillacu Dan Towriss.

    Sezóna F1 sa nasledujúcou Veľkou cenou Holandska (23. augusta) preklopí do svojej druhej polovice

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    Cadillac sa odhodlal k zmene vo vedení, menoval nového riaditeľa tímu
    dnes 17:12
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