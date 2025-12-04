Strata titulu bude bolieť. Mám najviac čo stratiť, hovorí Norris

Britský pretekár Lando Norris pripustil, že pred záverečnými pretekmi seriálu F1 môže práve on stratiť najviac.
Líder šampionátu nespečatil počas uplynulého víkendu zisk majstrovského titulu a o celkovom víťazovi sa rozhodne v Abú Zabí.
Jazdec McLarenu obsadil na VC Kataru štvrté miesto, o titul tak môžu zabojovať aj obhajca Max Verstappen a Norrisov tímový kolega Oscar Piastri, ktorí naňho majú manko 12, respektíve 16 bodov.
„Samozrejme, že čo sa týka pozície, tak mám najviac čo stratiť, pretože som ten na vrchole. Urobím všetko pre to, aby som tam zostal ešte pár dní.
Ak to však nevyjde podľa mojich predstáv, skúsim to znova na budúci rok. Bude to chvíľu bolieť, ale taký je život a ja sa budem snažiť byť v budúcej sezóne lepší,“ uviedol 26-ročný pilot na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Zisk premiérového titulu má však vo vlastných rukách, v záverečných pretekoch sezóny mu s určitosťou stačí tretie miesto.
„Toto je celý môj život a všetko, na čom som celý život pracoval. Pre mňa a pre všetkých, ktorí ma uplynulých 16 rokov posúvali až do tohto bodu, by to znamenalo celý svet.
Znamenalo by to, že môj život je úspešný a splnil som si sen, ktorý som mal odmalička. Je to tiež odmena za množstvo tvrdej práce,“ dodal Norris podľa DPA.