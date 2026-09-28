Po tvrdej kritike prišlo ospravedlnenie. Šampión Norris: Sám som urobil hromadu chýb

Majster sveta formuly 1 Lando Norris sa ospravedlnil Francovi Colapintovi za tvrdé slová po sobotných pretekoch v Baku, kde jazdec tímu Alpine zavinil hromadnú nehodu. Jazdec stajne McLaren o tom informoval na sociálnych sieťach.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Norris sa do Colapinta ostro pustil po tom, čo v sobotnej Veľkej cene Azerbajdžanu zavinil hromadnú nehodu.
Po nej sa preteky skončili nielen pre argentínskeho jazdca, ale aj pre jeho tímového kolegu Pierra Gaslyho a Norrisa.
VIDEO: Nehoda po reštartovaní pretekov
Norris po pretekoch vyhlásil, že „niektorí jazdci nemajú vo Formule 1 čo robiť“. Dodal tiež, že za zavinenie podobnej nehody by mal nasledovať tvrdý trest v podobe zákazu štartu minimálne v jednej Veľkej cene.
„Napísal som mu a ospravedlnil som sa. Niečo také som hovoriť nemal, to veľmi dobre viem. Zmocnili sa ma emócie, ale to ma neospravedlňuje.
Sám som počas rokov pretekania urobil množstvo chýb a jednoducho to k tomu patrí,“ napísal Norris.
Colapinto pôvodne za zavinenie nehody dostal desaťsekundovú penalizáciu. Keďže však preteky ulicami Baku nedokončil, trest sa mu zmenil na stratu piatich pozícií na štarte Veľkej ceny Bahrajnu, ktorá je na programe v nedeľu.