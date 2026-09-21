    Veľké ceny formuly 1 v novej sezóne čakajú nečakané zmeny. FIA vysvetlila svoj krok

    Lewis Hamilton.
    Lewis Hamilton. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. sep 2026 o 21:26
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    Oveľa väčšiu výkonnosť bude mať spaľovací motor.

    Preteky seriálu F1 budú v nadchádzajúcej sezóne o niečo kratšie. Vplyvom zmien v pomere výkonu medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou sa Medzinárodná automobilová federácia (FIA) rozhodla znížiť štandardnú dĺžku pretekov z 305 km na 290 km.

    Prvé správy o tom, že by mohlo dôjsť k podobnému kroku, sa objavili už po májovej VC Miami.

    Šéfovia tímov sa vtedy spolu s FIA dohodli na zrušení pomeru výkonu 50 na 50. Oveľa väčšiu výkonnosť bude mať spaľovací motor a naopak sa výrazne zníži výkonnosť batérie.

    Táto požiadavka predstavuje výzvu pre tímy, ktoré chcú ďalej vyvíjať svoje súčasné podvozky a zároveň dodržať rozpočtový strop, pretože existujúci objem palivovej nádrže nemusí vzhľadom na zvýšenú spotrebu postačovať.

    „V súlade s úpravami predpisov týkajúcich sa pohonných jednotiek sme schválili skrátenie celkovej dĺžky pretekov z 305 na 290 km, čo zodpovedá skráteniu o dve alebo tri kolá,“ uvádza FIA v oficiálnom stanovisku.

    V tejto fáze zatiaľ nie je jasné, či tieto pravidlá budú platiť aj v roku 2028.

    Vo vyhlásení sa spomínajú aj ďalšie úpravy.

    Veľké ceny sú časovo obmedzené na maximálne dve hodiny pretekania, avšak v prípade prerušení spôsobených dažďom alebo nehodami nahradí súčasnú maximálnu dĺžku troch hodín „pevný čas ukončenia“, aby sa podujatie mohlo dokončiť.

    Zmeny FIA zaviedla s cieľom zabezpečiť, aby diváci mali čo najlepšiu šancu užiť si celé preteky aj v prípade, že dôjde k prerušeniam.

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