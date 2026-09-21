Veľké ceny formuly 1 v novej sezóne čakajú nečakané zmeny. FIA vysvetlila svoj krok

Preteky seriálu F1 budú v nadchádzajúcej sezóne o niečo kratšie. Vplyvom zmien v pomere výkonu medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou sa Medzinárodná automobilová federácia (FIA) rozhodla znížiť štandardnú dĺžku pretekov z 305 km na 290 km.
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Prvé správy o tom, že by mohlo dôjsť k podobnému kroku, sa objavili už po májovej VC Miami.
Šéfovia tímov sa vtedy spolu s FIA dohodli na zrušení pomeru výkonu 50 na 50. Oveľa väčšiu výkonnosť bude mať spaľovací motor a naopak sa výrazne zníži výkonnosť batérie.
Táto požiadavka predstavuje výzvu pre tímy, ktoré chcú ďalej vyvíjať svoje súčasné podvozky a zároveň dodržať rozpočtový strop, pretože existujúci objem palivovej nádrže nemusí vzhľadom na zvýšenú spotrebu postačovať.
„V súlade s úpravami predpisov týkajúcich sa pohonných jednotiek sme schválili skrátenie celkovej dĺžky pretekov z 305 na 290 km, čo zodpovedá skráteniu o dve alebo tri kolá,“ uvádza FIA v oficiálnom stanovisku.
V tejto fáze zatiaľ nie je jasné, či tieto pravidlá budú platiť aj v roku 2028.
Vo vyhlásení sa spomínajú aj ďalšie úpravy.
Veľké ceny sú časovo obmedzené na maximálne dve hodiny pretekania, avšak v prípade prerušení spôsobených dažďom alebo nehodami nahradí súčasnú maximálnu dĺžku troch hodín „pevný čas ukončenia“, aby sa podujatie mohlo dokončiť.
Zmeny FIA zaviedla s cieľom zabezpečiť, aby diváci mali čo najlepšiu šancu užiť si celé preteky aj v prípade, že dôjde k prerušeniam.