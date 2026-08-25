Šéf Mercedesu: Nemáme peniaze na diely, problémy so spoľahlivosťou nás stáli až sto bodov

Šéf Mercedesu Toto Wolff priznal, že v rámci súbojov o popredné priečky v seriáli majstrovstiev sveta F1 sa v súčasnosti nedokážu finančne rovnať konkurencii a priebežne prinášať vylepšenia na svojich monopostoch.
Mercedes vstúpil dominantne do aktuálneho ročníka F1, jeho piloti vyhrali úvodných šesť Veľkých cien. V poslednom období sa však na nich výkonnostne začali doťahovať jazdci Ferrari a McLarenu.
Posledné dve podujatia vyhral úradujúci majster sveta Lando Norris.
„Nemáme peniaze na diely do našich monopostov. Ako som už dávnejšie povedal, snažíme sa to rovnomerne rozložiť počas sezóny na základe našich výpočtov, kedy a kde môžeme priniesť najväčšie aktualizácie a optimalizovať body v šampionáte,“ uviedol Wolff pre Sky Sports.
Tímy v súčasnosti pracujú s rozpočtovým stropom, pred aktuálnou sezónou sa navýšil na 215 miliónov dolárov.
„Toto sú preteky vo vývoji. Keď niekto z top tímov prinesie niečo nové, tak my niečo časovo stratíme. Teraz je to ťažšie ako na začiatku roka. Uvidí sa na konci, či dokážu nasadiť toľko nových vecí ako teraz.
Máme veľmi rýchly monopost, pre problémy so spoľahlivosťou sme však doteraz stratili niečo medzi 50 až 100 bodmi. Inak by bol náš náskok ešte vyšší,“ dodal šéf Mercedesu.
Najbližšie čaká F1 zastávka v Monze, kde sa počas prvého septembrového víkendu uskutoční Veľká cena Talianska.