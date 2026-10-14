Red Bull si poistil šéfa na ďalšie roky: Považujem za privilégium pracovať s takým tímom

Laurent Mekies bude pokračovať na čele tímu Red Bull Racing vo formule 1 aj v nasledujúcich sezónach.
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Francúzsky manažér sa dohodol s rakúskou stajňou na dlhodobom predĺžení zmluvy, ktoré ho udrží vo funkcii až do konca roka 2031.
Mekies prevzal vedenie Red Bullu v júli 2025, keď nahradil Christiana Hornera. Predtým pôsobil ako šéf sesterského tímu Racing Bulls. Novým kontraktom tím potvrdil dôveru v jeho vedenie a dlhodobé smerovanie.
Mekies: Veríme, že toto je len začiatok
Francúzsky manažér neskrýval radosť z pokračovania spolupráce a poďakoval vedeniu aj všetkým členom tímu za prejavenú dôveru.
„Som nesmierne hrdý na to, že môžem pokračovať v tejto ceste s Oracle Red Bull Racing.
Chcel by som poďakovať Chalermovi Yoovidhyovi, Markovi Mateschitzovi, Oliverovi Mintzlaffovi, celému tímu a všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, za dôveru, ktorú doň vložili,“ uviedol Mekies pre oficiálnu stránku F1.
Zdôraznil tiež, že silnou stránkou Red Bullu je schopnosť všetkých spolupracovať na spoločnom cieli.
„To, čo robí tento tím výnimočným, je spôsob, akým všetci spájajú svoje sily v snahe dosiahnuť rovnaký cieľ.
Považujem za privilégium, že môžem každý deň pracovať po boku takej talentovanej a odhodlanej skupiny ľudí,“ pokračoval.
Mekies zároveň vyzdvihol úlohu technických tímov vedených Pierrom Wachém a Benom Hodgkinsonom, ktoré majú zohrávať dôležitú úlohu pri formovaní budúcnosti stajne.
„Spoločne máme pevné základy pre nasledujúce roky a úprimne veríme, že toto je len začiatok,“ dodal šéf Red Bullu.
Red Bull chce zostať verný svojej filozofii
Mekies v závere zdôraznil, že tím chce aj v ďalších rokoch pokračovať v princípoch, ktoré ho charakterizujú.
„Pri pohľade do budúcnosti budeme naďalej vyznávať princípy, ktoré nás definujú: slobodne premýšľať, konať rýchlo a robiť odvážne rozhodnutia,“ povedal.
Predĺženie zmluvy dáva Red Bullu stabilitu vo vedení v období, keď sa Formula 1 prispôsobuje novým technickým pravidlám.
Tím tak môže pokračovať v dlhodobom projekte pod vedením Mekiesa a sústrediť sa na ďalší vývoj monopostu aj boj o najvyššie priečky.