McLaren otvoril spor o Gaslyho treste. Pridať sa môžu aj Red Bull a Mercedes, ide o pódium

Tím Formuly 1 McLaren sa odvolal proti zrušeniu trestu pre Pierra Gaslyho z Alpine za prekročenie rýchlosti v boxovej uličke počas Veľkej ceny Monaka. Informoval o tom web Formuly 1.
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Gasly dostal pred dvoma týždňami v Monaku dve päťsekundové penalizácie za prekročenie rýchlosti v boxovej uličke o 0,1 a 0,4 km/h. Prišiel tak o tretie miesto, na ktoré sa však po úspešnom odvolaní tímu Alpine vrátil.
Jazdec McLarenu Oscar Piastri v dôsledku toho klesol zo štvrtej priečky na piatu, a tím sa preto odvolal.
O podaní odvolania podľa agentúry Reuters uvažujú aj Red Bull a Mercedes požiadal o opätovné preskúmanie prípadu.
McLaren vo svojom vyhlásení uviedol, že celá záležitosť vyvoláva dôležité otázky týkajúce sa športovej spravodlivosti a konzistentného výkladu pravidiel.
Podľa tímu totiž zrušenie Gaslyho trestu znevýhodnilo jazdcov, ktorí konali v súlade s pravidlami a rozhodnutiami komisárov.