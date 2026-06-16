    McLaren otvoril spor o Gaslyho treste. Pridať sa môžu aj Red Bull a Mercedes, ide o pódium

    Oscar Piastri počas Veľkej ceny Monaka.
    Oscar Piastri počas Veľkej ceny Monaka. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. jún 2026 o 18:21
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    Podľa tímu totiž zrušenie Gaslyho trestu znevýhodnilo jazdcov.

    Tím Formuly 1 McLaren sa odvolal proti zrušeniu trestu pre Pierra Gaslyho z Alpine za prekročenie rýchlosti v boxovej uličke počas Veľkej ceny Monaka. Informoval o tom web Formuly 1.

    Gasly dostal pred dvoma týždňami v Monaku dve päťsekundové penalizácie za prekročenie rýchlosti v boxovej uličke o 0,1 a 0,4 km/h. Prišiel tak o tretie miesto, na ktoré sa však po úspešnom odvolaní tímu Alpine vrátil.

    Jazdec McLarenu Oscar Piastri v dôsledku toho klesol zo štvrtej priečky na piatu, a tím sa preto odvolal.

    O podaní odvolania podľa agentúry Reuters uvažujú aj Red Bull a Mercedes požiadal o opätovné preskúmanie prípadu.

    McLaren vo svojom vyhlásení uviedol, že celá záležitosť vyvoláva dôležité otázky týkajúce sa športovej spravodlivosti a konzistentného výkladu pravidiel.

    Podľa tímu totiž zrušenie Gaslyho trestu znevýhodnilo jazdcov, ktorí konali v súlade s pravidlami a rozhodnutiami komisárov.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Oscar Piastri počas Veľkej ceny Monaka.
    Oscar Piastri počas Veľkej ceny Monaka.
    McLaren otvoril spor o Gaslyho treste. Pridať sa môžu aj Red Bull a Mercedes, ide o pódium
    dnes 18:21
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