    McLaren uspel s odvolaním, Gasly dodatočne prišiel o tretie miesto z Monaka

    Pierre Gasly
    Pierre Gasly (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. sep 2026 o 14:08
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    Francúz klesol na siedmu priečku.

    Francúzsky pretekár Pierre Gasly prišiel o tretie miesto na tohtoročnej VC Monaka formuly 1.

    Jazdec tímu Alpine klesol po zmene v dôsledku úspešného odvolania McLarenu na siedme miesto a prišiel o deväť bodov. FIA o tom informovala v piatok.

    Gasly klesol na siedme miesto už po júnových pretekoch v dôsledku dvoch päťsekundových penalizácií za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v pit lane.

    Tretie miesto mu však vrátili po tom, ako Alpine žiadal preverenie situácie. Následne sa však odvolal McLaren a po necelých troch mesiacoch rozhodla FIA v jeho prospech.

    Tradičnej britskej stajni to prinieslo o dva body viac, keďže sa Oscar Piastri posunul z piateho na štvrté miesto.

    Pozíciu na pódiu obsadil dodatočne Isack Hadjar na Red Bulle a zo siedmeho miesta na šieste poskočil Kimi Antonelli – tým pádom mierne zvýšil náskok na čele celkového poradia.

    Preteky v Monaku poznačilo niekoľko trestov za prekročenie rýchlosti v pit lane, pretože ju vedenie F1 vyznačilo nesprávne. Informácie priniesla agentúra DPA.

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    Pierre Gasly
    Pierre Gasly
    McLaren uspel s odvolaním, Gasly dodatočne prišiel o tretie miesto z Monaka
    dnes 14:08
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