McLaren uspel s odvolaním, Gasly dodatočne prišiel o tretie miesto z Monaka

Francúzsky pretekár Pierre Gasly prišiel o tretie miesto na tohtoročnej VC Monaka formuly 1.
Jazdec tímu Alpine klesol po zmene v dôsledku úspešného odvolania McLarenu na siedme miesto a prišiel o deväť bodov. FIA o tom informovala v piatok.
Gasly klesol na siedme miesto už po júnových pretekoch v dôsledku dvoch päťsekundových penalizácií za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v pit lane.
Tretie miesto mu však vrátili po tom, ako Alpine žiadal preverenie situácie. Následne sa však odvolal McLaren a po necelých troch mesiacoch rozhodla FIA v jeho prospech.
Tradičnej britskej stajni to prinieslo o dva body viac, keďže sa Oscar Piastri posunul z piateho na štvrté miesto.
Pozíciu na pódiu obsadil dodatočne Isack Hadjar na Red Bulle a zo siedmeho miesta na šieste poskočil Kimi Antonelli – tým pádom mierne zvýšil náskok na čele celkového poradia.
Preteky v Monaku poznačilo niekoľko trestov za prekročenie rýchlosti v pit lane, pretože ju vedenie F1 vyznačilo nesprávne. Informácie priniesla agentúra DPA.