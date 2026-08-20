    Verstappen zostáva v F1, podpísal novú zmluvu. Jeho tím to oznámil originálnym videom

    Holandský pretekár F1 Max Verstappen.
    Holandský pretekár F1 Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|20. aug 2026 o 09:20
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    Max Verstappen bude jazdiť za Red Bull do roku 2030.

    Štvornásobný majster sveta formuly 1 Max Verstappen podpísal nový kontrakt s tímom Red Bull Racing. Farby rakúskeho tímu si bude obliekať do roku 2030.

    Predošlá zmluva mala holandskému jazdcovi vypršať o dva roky. Veľa sa tiež hovorilo o možnom prestupe do Mercedesu či dokonca o odchode z F1.

    "Toto oznámenie, ktoré prichádza pred jeho domácimi pretekmi v Holandsku, definitívne ukončuje fámy a zdôrazňuje jeho presvedčenie, že pod vedením Laurenta Mekiesa sa Red Bull vráti k víťazstvám," píše web F1.

    Verstappen jazdí za Red Bull od roku 2016 a dosiahol 71 víťazstiev. V aktuálnom ročníku zatiaľ na svoj 72. triumf čaká, pričom štyrikrát stál na stupňoch víťazov a so 109 bodmi je šiesty v poradí šampionátu.

    Vo vyhlásení tímu Red Bull označil svoj vzťah s Maxom Verstappenom za jedno z najúspešnejších a najvýznamnejších partnerstiev v histórii F1.

    "S predĺžením zmluvy som naozaj spokojný. Máme tých najlepších ľudí a teším sa, že s nimi budem môcť naďalej spolupracovať, aby sme sa opäť dostali na vrchol," uviedol 28-ročný Verstappen. 

    VIDEO: Red Bull oznámil nový kontrakt s Maxom Verstappenom

    "Tento tím je pre mňa ako druhá rodina a cítim sa tu ako doma. Prišiel som s nádejou, že budem môcť vyhrávať preteky. To, čo sme potom spoločne dosiahli, vrátane štyroch titulov, bolo jednoducho nádherné.

    Pokračovať na tejto ceste s rovnakým tímom, v ktorom pôsobím počas celej kariéry, je pre mňa skutočne výnimočné. Vždy som si to želal," dodal.

    Red Bull oznámil veľkú novinku krátkym videom na sociálnych sieťach. Mekies v ňom najskôr píše e-mail s predmetom správy Max rezignuje. "To nemôže byť pravda," dvakrát smutne zopakuje šéf Red Bullu.

    Potom sa opýta Maxa, či je to dobre napísané. "Nie, má tam byť pomlčka," povie s úsmevom šampión z rokov 2021 - 2024. Pomlčka totiž zo slova resigns (rezignuje), urobí re-sings, teda znova podpísal. 

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    Formula 1

    Holandský pretekár F1 Max Verstappen.
    Holandský pretekár F1 Max Verstappen.
    Verstappen zostáva v F1, podpísal novú zmluvu. Jeho tím to oznámil originálnym videom
    dnes 09:20
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    Domov»Formula 1»Verstappen zostáva v F1, podpísal novú zmluvu. Jeho tím to oznámil originálnym videom