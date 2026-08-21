Skôr by som ukončil kariéru ako zmenil tím, vraví Verstappen po podpise zmluvy

Štvornásobný majster sveta seriálu F1 Holanďan Max Verstappen bol podľa vlastných slov bližšie ku koncu jazdeckej kariéry ako k prestupu do konkurenčného tímu.
Pilot Red Bullu predĺžil so súčasným zamestnávateľom spoluprácu do roku 2030 aj napriek záujmu viacerých tímov.
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Verstappenovo meno sa dlhodobo spájalo s angažmánom v Mercedese, v poslednej dobe sa hovorilo tiež o záujme McLarenu.
Napokon sa však rozhodol podpísať nový kontrakt, súčasný mal platnosť do roku 2028. Načasovanie nebolo náhodné, svoj ďalší kariérny krok oznámil pred domácou Veľkou cenou Holandska.
„Skôr by som podľa mňa skončil ako zmenil tím. Po prvých podujatiach tejto sezóny som povedal šéfovi tímu Laurentovi Mekiesovi, aby za mnou nechodil s otázkami ohľadne budúcnosti, pretože som sám nevedel, či chcem zostať.
Milujem pretekanie, mal som dobré rozhovory s vedením F1 a Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), aby sa situácia postupne zlepšila,“ cituje Sky Sports Verstappena.
Holanďan bol jeden z najhlasnejších kritikov súčasných pravidiel, ktoré vstúpili do platnosti pred tohtoročnou sezónou.
Dvadsaťosemročný Holanďan je zatiaľ ďaleko od súbojov o majstra sveta, v priebežnom poradí je so ziskom 109 bodov na šiestej pozícii. Na vedúceho Taliana Kimiho Antonneliho stráca 110 bodov.
„Adaptoval som sa a akceptujem situáciu, všetci sa z nej snažíme vyťažiť maximum. Nie je momentálne fantastické, ale ja milujem pretekanie.
Nemal som potrebu zmeny a vyhrávať niekde inde. V minulosti som hovoril, že mojim cieľom je navždy jazdiť len za Red Bull,“ dodal Verstappen.