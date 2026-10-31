Verstappen a Lawson prídu na štarte o miesto. Komisári hovoria o neprijateľnom správaní

Holandský pilot F1 Max Verstappen z Red Bullu a Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls dostali po vzájomnej kolízii v piatkovom druhom tréningu na Veľkú cenu Mexika penalizáciu posunu o jedno miesto dozadu na štartovom rošte nedeľných pretekov.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Komisári označili správanie oboch jazdcov za neprijateľné. Štvornásobný majster sveta Verstappen po incidente ostro kritizoval bývalého tímového kolegu a jeho počínanie označil za nerozumné.
Kontakt pred 12. zákrutou
K incidentu prišlo v záverečnej časti okruhu Autodromo Hermanos Rodríguez, keď sa Verstappen pokúsil predbehnúť Lawsona pred 12. zákrutou.
Obaja jazdci pokračovali vedľa seba aj v nasledujúcich zákrutách a po vzájomnom kontakte sa na trať dostali úlomky z monopostov.
Verstappenovi sa poškodila podlaha jeho Red Bullu, Lawsonov monopost prišiel o časť predného krídla. Organizátori museli tréning nakrátko prerušiť červenými vlajkami, aby mohli odstrániť nečistoty z trate.
VIDEO: Verstappen a Lawson počas tréningu v Mexiku
Nebola to smola
„Nebola to smola. Z jeho strany to jednoducho nebolo veľmi rozumné správanie vzhľadom na to, čo sa tam snažil urobiť. Môj víkend to však nezmení,“ uviedol Verstappen podľa agentúry AFP.
Holanďan pritom narážal aj na neistú budúcnosť Novozélanďana v sesterskom tíme Red Bullu.
„Myslím si, že takéto správanie nie je veľmi rozumné, keď bojujete o svoje miesto,“ dodal na adresu Lawsona, ktorý zatiaľ nemá potvrdené pôsobenie v Racing Bulls na budúcu sezónu.
Trest namiesto napomenutia
Komisári si po tréningu predvolali oboch pilotov a po preskúmaní videozáznamov i telemetrických údajov rozhodli o ich potrestaní.
„Správanie oboch jazdcov bolo podľa komisárov neprijateľné, najmä vzhľadom na upozornenie, ktoré dostali tímy na piatkovom stretnutí ich zástupcov,“ uvádza sa v stanovisku FIA.
Obaja piloti pri vypočúvaní uznali, že ich manévre boli zbytočné a neobratné. Komisári preto namiesto obvyklého formálneho napomenutia pristúpili k penalizácii na štartovom rošte.
Antonellimu stačí deviatka
Najrýchlejší čas v druhom tréningu dosiahol Monačan Charles Leclerc na Ferrari, ktorý zajazdil kolo za 1:17,827 min.
O 103 tisícin sekundy zaostal úradujúci majster sveta Brit Lando Norris na McLarene, tretí skončil George Russell na Mercedese. Štvrtý bol jeho tímový kolega Kimi Antonelli, ktorý môže už v nedeľu vo veku 20 rokov získať svoj prvý titul majstra sveta.
Talianovi stačí na definitívne spečatenie prvenstva umiestnenie v najlepšej deviatke a stal by sa najmladším šampiónom v histórii F1.
Sobotňajšia kvalifikácia je na programe o 22.00 SEČ, nedeľná Veľká cena Mexika odštartuje o 21.00 SEČ.