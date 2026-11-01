Najskôr trest za kolíziu, potom diskvalifikácia za výkon. Lawson pôjde do pretekov ako posledný

Pilot Liam Lawson zo stajne Racing Bulls odštartuje do dnešnej Veľkej ceny Mexika formuly 1 z posledného miesta.
Jeho vozidlo totiž v sobotňajšej kvalifikácii nesplnilo technické podmienky. Informoval o tom web šampionátu.
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Dvadsaťštyriročný Lawson pôvodne obsadil v kvalifikácii ôsme miesto. Ešte pred tým bol ale potrestaný stratou jednej pozície na štarte za kolíziu s Maxom Verstappenom z Red Bullu v druhom tréningu.
V druhej časti kvalifikácie potom Lawsonovo auto porušilo pravidlá týkajúce sa výkonu systému rekuperácie kinetickej energie.
Novozélandský pilot bol preto diskvalifikovaný a do pretekov, ktorý je na programe dnes od 21:00, odštartuje z posledného miesta.