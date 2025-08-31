Aby toho pre Ferrari nebolo málo. Hamilton dostal trest, v Monze padne na štarte

ZANDVOORT. Lewis Hamilton dostane päť miest trestu na štarte budúcotýždňovej Veľkej ceny Talianska v Monze – jeho prvej ako jazdec Ferrari. Dôvodom je nedostatočné spomalenie pri žltých vlajkách počas nedeľných pretekov v Zandvoorte.
Pre legendárny tím z Maranella, najstarší a najprestížnejší v celom seriáli F1, to znamená ďalšiu ranu pred domácimi pretekmi.
Hamilton aj jeho kolega Charles Leclerc totiž v Holandsku havarovali v separátnych incidentoch, takže Ferrari vyšlo bodovo naprázdno. V konštruktérskom poradí síce zostáva druhé, no na vedúci McLaren stráca už 324 bodov.
Štyridsaťročný Brit, sedemnásobný majster sveta a víťaz rekordných 105 veľkých cien, sa ocitol v bariére v tretej naklonenej zákrute 23. kola zo siedmeho miesta. Stratil kontrolu nad monopostom, čím privolal na trať safety car.
„Keď som vyšiel hore na náklon, zadná časť mi ustrelila a nedokázal som to zachrániť,“ vysvetlil pre Sky Sports.
„Auto bolo trochu nervózne. Mrzí ma to, ospravedlňujem sa tímu. Napriek tomu si myslím, že sme spravili pokrok – tempo bolo celkom slušné, doťahoval som Georga Russella a cítil som, že mám na pár áut pred sebou.“
Hamilton tak nedokončil druhé preteky po sebe – v Maďarsku skončil až 12. a nazval svoj výkon „bezcenným“.
V Monze preto neodštartuje vyššie ako zo šiesteho miesta. Od januárového príchodu z Mercedesu absolvoval za Ferrari už 15 pretekov, no stále nevybojoval ani jedno pódium.
Problémy sa nevyhli ani Leclercovi. Ten v 53. kole kolidoval s Mercedesom mladíka Kimiho Antonelliho, rovnako v tretej zákrute. Komisári prisúdili vinu Talianovi a udelili mu desaťsekundový trest.
„Dnešok bol veľmi ťažký. Celý víkend bol náročný a skončilo sa to tým najhorším spôsobom,“ priznal Monačan, ktorý vlani v Monze triumfoval.
„Teraz nás čaká Monza – špeciálne miesto pre mňa aj celý tím. Nie sme v takej pozícii ako minulý rok, ale urobíme všetko, aby sme pred našimi tifosi zažili skvelý víkend,“ dodal Leclerc.