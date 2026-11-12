Tím Racing Bulls verí, že má najlepšiu možnú dvojicu. Lawson a Lindblad pokračujú

Novozélandský jazdec formuly 1 Liam Lawson bude aj v budúcej sezóne seriálu MS členom stajne Racing Bulls.
Jeho tímovým kolegom zostane Brit Arvid Lindblad. Tím vo štvrtok oficiálne potvrdil pokračovanie spolupráce s oboma pretekármi.
Dvadsaťštyriročný Lawson si v prebiehajúcej sezóne napravil reputáciu po nevydarenom dvojzápasovom pôsobení v Red Bulle na začiatku roka 2025.
V priebežnom hodnotení MS mu patrí deviata priečka s 89 bodmi a v troch pretekoch zastúpil v prvom tíme Red Bullu Isacka Hadjara, keď francúzsky jazdec laboroval so zraneným zápästím. Racing Bulls je v Pohári konštruktérov na piatom mieste.
Napriek Lawsonovým výsledkom sa špekulovalo o jeho odchode. O miesto v tíme sa uchádzal aj talentovaný bulharský jazdec formuly 2 Nikola Colov, ktorý dostal príležitosť v prvom voľnom tréningu na VC Mexika, kde nahradil Lawsona.
„Nemám pochybnosti, že máme pre nás najlepšiu možnú jazdeckú dvojicu, ktorá prináša silnú kombináciu skúseností a ambícií. Obaja jazdci v priebehu sezóny ukázali svoje schopnosti a potenciál.
Spoločne máme pevný základ, aby sme mohli nadviazať na tohtoročný pokrok a urobiť ďalší krok smerom k našim cieľom v roku 2027,“ uviedol podľa AP šéf tímu Alan Permane.