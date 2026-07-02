    Verím, že zdolám ktoréhokoľvek jazdca. Norris sa nevyhýba otázke na Verstappena

    Lando Norris.
    Lando Norris. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 19:39
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    Verstappena spájali médiá prevažne s Mercedesom, podľa Daily Mail však jeho manažment rokoval aj s McLarenom.

    Britský pilot F1 Lando Norris povedal, že dokáže v rovnakom monoposte zdolať každého jazdca vrátane štvornásobného majstra sveta Maxa Verstappena.

    Úradujúci šampión prestížneho motoristického seriálu tým reagoval na špekulácie ohľadom Holanďanovho možného prestupu do McLarenu k Norrisovi namiesto Oscara Piastriho.

    Budúcnosť pilota stajne Red Bull je predmetom otázok už dlhší čas, no Holanďana spájali médiá prevažne s Mercedesom.

    Podľa informácií Daily Mail však mal Verstappenov manažment rokovať s McLarenom o výmene s 25-ročným Austrálčanom Piastrim.

    Norris tieto správy poprel, no zároveň zdôraznil, že by sa nezľakol možnosti tvoriť tímovú dvojicu s 28-ročným Verstappenom.

    „Verím, že dokážem zdolať ktoréhokoľvek jazdca. Myslím si, že to, čo robí Maxa takým výnimočným, je jeho konzistentnosť počas celej sezóny.

    Teším sa na to, s kým budem v budúcnosti spolupracovať. Zatiaľ nám to však s Oscarom stále veľmi dobre klape.

    Tešíme sa aj na ďalšie roky spolupráce,“ citovala priebežne piateho muža poradia jazdcov v aktuálnej sezóne agentúra DPA.

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    Lando Norris.
    Lando Norris.
    Verím, že zdolám ktoréhokoľvek jazdca. Norris sa nevyhýba otázke na Verstappena
    dnes 19:39
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