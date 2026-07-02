Verím, že zdolám ktoréhokoľvek jazdca. Norris sa nevyhýba otázke na Verstappena

Britský pilot F1 Lando Norris povedal, že dokáže v rovnakom monoposte zdolať každého jazdca vrátane štvornásobného majstra sveta Maxa Verstappena.
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Úradujúci šampión prestížneho motoristického seriálu tým reagoval na špekulácie ohľadom Holanďanovho možného prestupu do McLarenu k Norrisovi namiesto Oscara Piastriho.
Budúcnosť pilota stajne Red Bull je predmetom otázok už dlhší čas, no Holanďana spájali médiá prevažne s Mercedesom.
Podľa informácií Daily Mail však mal Verstappenov manažment rokovať s McLarenom o výmene s 25-ročným Austrálčanom Piastrim.
Norris tieto správy poprel, no zároveň zdôraznil, že by sa nezľakol možnosti tvoriť tímovú dvojicu s 28-ročným Verstappenom.
„Verím, že dokážem zdolať ktoréhokoľvek jazdca. Myslím si, že to, čo robí Maxa takým výnimočným, je jeho konzistentnosť počas celej sezóny.
Teším sa na to, s kým budem v budúcnosti spolupracovať. Zatiaľ nám to však s Oscarom stále veľmi dobre klape.
Tešíme sa aj na ďalšie roky spolupráce,“ citovala priebežne piateho muža poradia jazdcov v aktuálnej sezóne agentúra DPA.