Urobil najľahšie rozhodnutie v kariére. Norris predĺžil zmluvu s McLarenom

Majster sveta formuly 1 Lando Norris predĺžil zmluvu s tímom McLaren minimálne do konca roka 2030. Dvadsaťšesťročný britský jazdec uviedol, že by v stajni rád dokončil kariéru.
Podľa médií bude Norris tretí v rebríčku najlepšie platených pilotov za Maxom Verstappenom z Red Bullu a Lewisom Hamiltonom z Ferrari, jeho ročný plat by sa mohol pohybovať okolo 60 miliónov eur.
Norris je v tohtoročnom šampionáte štvrtý, pozíciu si vylepšil víťazstvami v posledných dvoch pretekoch v Maďarsku a Holandsku.
Priznal, že o neho prejavili záujem aj iné tímy, no odchod by považoval za zradu. "Bolo to naozaj to najjednoduchšie rozhodnutie, aké som zatiaľ vo svojej kariére musel urobiť," povedal.
McLaren uviedol, že súčasťou zmluvy je tiež viacročná opcia na predĺženie po roku 2030. Norris dostal ako darček vozidlo MCL39 z minulej sezóny, keď pre tím získal prvý titul majstra sveta od Hamiltonovho triumfu v roku 2008.
"Chcel by som, aby celá moja kariéra prebehla pri McLarene, pretože som tu šťastný a nechcem to meniť. Chcem s McLarenom bojovať aj vtedy, keď sa veci nevyvíjajú dobre, a chcem s McLarenom vyhrávať, keď sa veci vyvíjajú úžasne dobre. Takže áno, na konci svojej kariéry budem veľmi, veľmi šťastný, keď budem môcť povedať, že McLaren bol jediný tím, v ktorom som pôsobil,“ vyhlásil Norris.
Norris debutoval v F1 za McLaren v roku 2019, o dva roky skôr sa k tímu pripojil ako testovací a simulátorový jazdec. Teraz má na konte 13 víťazných Veľkých cien a 18 pole position.
"S ním a Oscarom (Piastrim) vieme, že sa môžeme spoľahnúť nielen na jedno z najsilnejších partnerstiev, ale aj na jeden z najjednotnejších a najsúdržnejších tímov vo formule 1," uviedol šéf tímu Andrea Stella.