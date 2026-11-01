    Chýba mu už len malý detail. Čo potrebuje Antonelli k zisku historického titulu?

    Andrea Kimi Antonelli.
    Andrea Kimi Antonelli. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|1. nov 2026 o 08:12
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    Pozrite si možnosti, ktoré rozhodnú o tom, či Kimi Antonelli oslávi titul majstra sveta už v Mexiku.

    Taliansko je dnes celé na nohách. Po 73 rokoch si bude môcť dnes večer povedať, že má majstra sveta vo formule 1.

    Mladý jazdec Kimi Antonelli má pred Veľkou cenou Mexika dokonalú pozíciu, aby získal svoj premiérový titul v seriáli MS.

    Vďaka tomu by na poste najmladšieho šampióna v histórii vystriedal Sebastiana Vettela. Ten mal v roku 2010, keď získal prvý zo svojich štyroch titulov, vyše 23 rokov. Mladý Talian má stále len 20 rokov.

    K tomu, aby tento honor získal, potrebuje naozaj len detail. Antonelli má momentálne náskok 123 bodov pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom a 124 bodov pred rekordným šampiónom Lewisom Hamiltonom.

    Na to, aby sa stal majstrom sveta, sa mu stačí umiestniť len na deviatom mieste a získať posledné dva body.

    Kde sledovať VC Mexika v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Dvadsaťročný jazdec Mercedesu sa majstrom sveta stane v nedeľu v Mexiku aj v prípade, že skončí na 10. mieste a Russell nevyhrá, alebo nezaboduje a zároveň nezvíťazí Russell ani Hamilton.

    V kvalifikácii skončil Antonelli na piatom mieste, pričom jeho dvaja najväčší súperi obsadili prvé dve priečky. Ak by poradie skončilo však takto, Antonelli by sa takisto tešil z titulu.

    Formula 1 (F1) - poradie jazdcov

    Po 18 z 23 pretekov:

    #

    Meno

    Tím

    Body

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    365

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    242

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    241

    4.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    236

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    233

    6.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    211

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    144

    8. 

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    105

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    77

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    42

    11.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    38

    12.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    27

    13.

    GBR

    Oliver Bearman

    Haas

    23

    14.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    13

    15.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    10

    16.

    FRA

    Esteban Ocon

    Haas

    7

    17.

    ESP

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    7

    18.

    ESP

    Carlos Sainz

    Williams

    7

    19.

    THA

    Alex Albon

    Williams

    5

    20.

    JPN

    Júki Cunoda

    Racing Bulls

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