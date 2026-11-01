Chýba mu už len malý detail. Čo potrebuje Antonelli k zisku historického titulu?

Taliansko je dnes celé na nohách. Po 73 rokoch si bude môcť dnes večer povedať, že má majstra sveta vo formule 1.
Mladý jazdec Kimi Antonelli má pred Veľkou cenou Mexika dokonalú pozíciu, aby získal svoj premiérový titul v seriáli MS.
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Vďaka tomu by na poste najmladšieho šampióna v histórii vystriedal Sebastiana Vettela. Ten mal v roku 2010, keď získal prvý zo svojich štyroch titulov, vyše 23 rokov. Mladý Talian má stále len 20 rokov.
K tomu, aby tento honor získal, potrebuje naozaj len detail. Antonelli má momentálne náskok 123 bodov pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom a 124 bodov pred rekordným šampiónom Lewisom Hamiltonom.
Na to, aby sa stal majstrom sveta, sa mu stačí umiestniť len na deviatom mieste a získať posledné dva body.
Dvadsaťročný jazdec Mercedesu sa majstrom sveta stane v nedeľu v Mexiku aj v prípade, že skončí na 10. mieste a Russell nevyhrá, alebo nezaboduje a zároveň nezvíťazí Russell ani Hamilton.
V kvalifikácii skončil Antonelli na piatom mieste, pričom jeho dvaja najväčší súperi obsadili prvé dve priečky. Ak by poradie skončilo však takto, Antonelli by sa takisto tešil z titulu.
Formula 1 (F1) - poradie jazdcov
Po 18 z 23 pretekov:
#
Meno
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
365
2.
George Russell
Mercedes
242
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
241
4.
Max Verstappen
Red Bull
236
5.
Charles Leclerc
Ferrari
233
6.
Lando Norris
McLaren
211
7.
Oscar Piastri
McLaren
144
8.
Isack Hadjar
Red Bull
105
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
77
10.
Pierre Gasly
Alpine
42
11.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
38
12.
Franco Colapinto
Alpine
27
13.
Oliver Bearman
Haas
23
14.
Nico Hülkenberg
Audi
13
15.
Gabriel Bortoleto
Audi
10
16.
Esteban Ocon
Haas
7
17.
Fernando Alonso
Aston Martin
7
18.
Carlos Sainz
Williams
7
19.
Alex Albon
Williams
5
20.
Júki Cunoda
Racing Bulls
1