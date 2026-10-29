    Stačí mu deviate miesto, no necíti sa fit. Antonelli môže prepísať historické tabuľky

    Andrea Kimi Antonelli.
    Andrea Kimi Antonelli. (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. okt 2026 o 18:58
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    Pred tímovým kolegom Russellom vedie o 123 bodov, víkend v Mexiku však začne po viróze, ktorá ho ešte celkom nepustila.

    Taliansky pretekár F1 Kimi Antonelli sa pred svojím možným korunovaním za nového majstra sveta necíti zdravotne najlepšie.

    Jeho tím Mercedes oznámil, že 20-ročný mladík sa zotavuje z vírusového ochorenia a nie je úplne fit.

    Medzinárodná automobilová federácia (FIA) udelila Antonellimu výnimku z povinných mediálnych povinností na štvrtok, čo mu umožní oddýchnuť si pred víkendom.

    „Očakávame, že zajtra bude späť,“ uviedol hovorca tímu v súvislosti s dvoma tréningami, ktoré sú na programe v piatok.

    V nedeľu môže Antonelli na Veľkej cene Mexika získať titul majstra sveta, pričom mu na to stačí umiestnenie na deviatom mieste.

    Vďaka tomu by na poste najmladšieho šampióna v histórii vystriedal Sebastiana Vettela. Ten mal v roku 2010, keď získal prvý zo svojich štyroch titulov, vyše 23 rokov.

    Antonelli má momentálne náskok 123 bodov pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom a 124 bodov pred rekordným šampiónom Lewisom Hamiltonom. Informovala agentúra DPA.

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    Formula 1

    Andrea Kimi Antonelli.
    Andrea Kimi Antonelli.
    Stačí mu deviate miesto, no necíti sa fit. Antonelli môže prepísať historické tabuľky
    dnes 18:58
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