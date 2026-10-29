Stačí mu deviate miesto, no necíti sa fit. Antonelli môže prepísať historické tabuľky

Taliansky pretekár F1 Kimi Antonelli sa pred svojím možným korunovaním za nového majstra sveta necíti zdravotne najlepšie.
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Jeho tím Mercedes oznámil, že 20-ročný mladík sa zotavuje z vírusového ochorenia a nie je úplne fit.
Medzinárodná automobilová federácia (FIA) udelila Antonellimu výnimku z povinných mediálnych povinností na štvrtok, čo mu umožní oddýchnuť si pred víkendom.
„Očakávame, že zajtra bude späť,“ uviedol hovorca tímu v súvislosti s dvoma tréningami, ktoré sú na programe v piatok.
V nedeľu môže Antonelli na Veľkej cene Mexika získať titul majstra sveta, pričom mu na to stačí umiestnenie na deviatom mieste.
Vďaka tomu by na poste najmladšieho šampióna v histórii vystriedal Sebastiana Vettela. Ten mal v roku 2010, keď získal prvý zo svojich štyroch titulov, vyše 23 rokov.
Antonelli má momentálne náskok 123 bodov pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom a 124 bodov pred rekordným šampiónom Lewisom Hamiltonom. Informovala agentúra DPA.