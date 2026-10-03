F1 nemieni meniť kalendár. Preteky v Katare a Abú Zabí sa uskutočnia podľa plánu

Vedenie seriálu F1 neplánuje opäť meniť kalendár v dôsledku pretrvávajúcich útokov súvisiacich s konfliktmi v Iráne a na Blízkom východe.
Šéf F1 Stefano Domenicali očakáva, že sezóna vyvrcholí podľa pôvodného plánu Veľkými cenami v Katare (29. novembra) a v Abú Zabí (6. decembra).
„Toto je smer, ktorý sme si zvolili na základe informácií a uistení, ktoré sme dostali. V tejto stratégii budeme pokračovať až do konca roka,“ povedal Domenicali pre Sky Sport Italia počas podujatia v Malajzii, ktoré nahradilo pôvodne plánovanú Veľkú cenu Bahrajnu.
Medzinárodná automobilová federácia (FIA) začiatkom tohto roka zrušila Veľkú cenu Bahrajnu a Veľkú cenu Saudskej Arábie.
Zatiaľ čo VC v Saudskej Arábii sa do kalendára nevrátila, tú v Bahrajne presunuli na iný termín, zmenili dejisko a uskutoční sa tento víkend na okruhu Sepang International Circuit v Malajzii.