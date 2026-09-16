    Formula 1 predstavila definitívny kalendár pre rok 2027. Zákulisie však rieši neistý Blízky východ

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. sep 2026 o 12:04
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    Sezóna formuly 1 v roku 2027 sa začne v marci v Bahrajne a prinesie desať šprintov.

    Budúca sezóna formuly 1 bude mať 24 Veľkých cien. Vedenie seriálu dnes na webe oznámilo, že ročník 2027 sa začne v polovici marca v Bahrajne.

    Medzi novinkami je premiérový šprint v rámci júnovej Veľkej ceny Monaka.

    Grand Prix Bahrajnu by mala šampionát začať 14. marca, pričom na záver februára je na tamojší okruh v Sáchire naplánované oficiálne testovanie.

    Týždeň nato má na Bahrajn nadviazať Saudská Arábia.

    Agentúra Reuters však pripomína, že konanie pretekov v Perzskom zálive nie je kvôli súčasnému konfliktu isté.

    Tohtoročná Grand Prix v Džidde musela byť zrušená a Veľká cena Bahrajnu bola preložená na október na okruh v malajzijskom Sepangu.

    Z kalendára na rok 2027 oproti tomuto roku vypadli preteky v Zandvoorte a Barcelone, pribudlo Portugalsko (20. júna) a Turecko (3. októbra).

    Kým tento rok sa ide šesť šprintov, na budúci rok počet krátkych sobotňajších pretekov stúpne na desať.

    Popri prístavnom mestskom okruhu v Monackom kniežatstve sa šprint prvýkrát pôjde tiež v Bahrajne, Austrálii, Japonsku a Abú Zabí. V šprintérskej tradícii pokračujú v Kanade, Británii, Taliansku, Brazílii a Katare.

    Kalendár formuly 1 na rok 2027:

    14. marca: GP Bahrajnu (Sáchir),

    21. marca: GP Saudskej Arábie (Džidda),

    4. apríla: GP Austrália (Melbourne),

    11. apríla: GP Japonska (Suzuka),

    18. apríla: GP Číny (Šanghaj),

    2. mája: GP Miami (Miami),

    23. mája: GP Kanady (Montreal),

    6. júna: GP Monaka (Monako),

    20. júna: GP Portugalska (Portimao),

    4. júla: GP Británia (Silverstone),

    11. júla: GP Rakúska (Spielberg),

    25. júla: GP Belgicko (Spa-Francorchamps),

    1. augusta: GP Maďarska (Budapešť),

    5. septembra: GP Taliansko (Monza),

    12. septembra: GP Španielska (Madrid),

    26. septembra: GP Azerbajdžanu (Baku),

    3. októbra: GP Turecka (Istanbul),

    10. októbra: GP Singapuru (Singapur),

    24. októbra: GP USA (Austin),

    31. októbra: GP Mexika (Mexiko),

    7. novembra: GP Brazília (Sao Paulo),

    20. novembra: GP Las Vegas (Las Vegas),

    5. decembra: GP Kataru (Losail),

    12. decembra: GP Abú Zabí (Yas Island).

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