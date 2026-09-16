Formula 1 predstavila definitívny kalendár pre rok 2027. Zákulisie však rieši neistý Blízky východ

Budúca sezóna formuly 1 bude mať 24 Veľkých cien. Vedenie seriálu dnes na webe oznámilo, že ročník 2027 sa začne v polovici marca v Bahrajne.
Medzi novinkami je premiérový šprint v rámci júnovej Veľkej ceny Monaka.
Grand Prix Bahrajnu by mala šampionát začať 14. marca, pričom na záver februára je na tamojší okruh v Sáchire naplánované oficiálne testovanie.
Týždeň nato má na Bahrajn nadviazať Saudská Arábia.
Agentúra Reuters však pripomína, že konanie pretekov v Perzskom zálive nie je kvôli súčasnému konfliktu isté.
Tohtoročná Grand Prix v Džidde musela byť zrušená a Veľká cena Bahrajnu bola preložená na október na okruh v malajzijskom Sepangu.
Z kalendára na rok 2027 oproti tomuto roku vypadli preteky v Zandvoorte a Barcelone, pribudlo Portugalsko (20. júna) a Turecko (3. októbra).
Kým tento rok sa ide šesť šprintov, na budúci rok počet krátkych sobotňajších pretekov stúpne na desať.
Popri prístavnom mestskom okruhu v Monackom kniežatstve sa šprint prvýkrát pôjde tiež v Bahrajne, Austrálii, Japonsku a Abú Zabí. V šprintérskej tradícii pokračujú v Kanade, Británii, Taliansku, Brazílii a Katare.
Kalendár formuly 1 na rok 2027:
14. marca: GP Bahrajnu (Sáchir),
21. marca: GP Saudskej Arábie (Džidda),
4. apríla: GP Austrália (Melbourne),
11. apríla: GP Japonska (Suzuka),
18. apríla: GP Číny (Šanghaj),
2. mája: GP Miami (Miami),
23. mája: GP Kanady (Montreal),
6. júna: GP Monaka (Monako),
20. júna: GP Portugalska (Portimao),
4. júla: GP Británia (Silverstone),
11. júla: GP Rakúska (Spielberg),
25. júla: GP Belgicko (Spa-Francorchamps),
1. augusta: GP Maďarska (Budapešť),
5. septembra: GP Taliansko (Monza),
12. septembra: GP Španielska (Madrid),
26. septembra: GP Azerbajdžanu (Baku),
3. októbra: GP Turecka (Istanbul),
10. októbra: GP Singapuru (Singapur),
24. októbra: GP USA (Austin),
31. októbra: GP Mexika (Mexiko),
7. novembra: GP Brazília (Sao Paulo),
20. novembra: GP Las Vegas (Las Vegas),
5. decembra: GP Kataru (Losail),
12. decembra: GP Abú Zabí (Yas Island).