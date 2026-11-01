Lewis Skeleton, netopier Verstappen či ghúl Stroll. Ako znejú strašidelné mená jazdcov F1?

Formula 1 si pred Veľkou cenou Mexika pripravila halloweensku zábavku. Z Lewisa Hamiltona sa stal kostlivec, Lando Norris dostal čarodejnícku prezývku a Sergio Pérez sa premenil na vyrezávanú tekvicu.
Keďže sa Veľká cena Mexika koná v období Halloweenu, organizátori si pripravili pre fanúšikov poriadne strašidelnú štartovú listinu.
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V nej by ste niektorých jazdcov spoznali na prvý pohľad. Pri iných by ste si možno museli chvíľu lámať hlavu. Ich mená totiž dostali hororový nádych a niektoré slovné hračky sú vydarenejšie než iné.
Hamilton ako kostlivec, Russell ako postrach
Začnime rovno víťazom kvalifikácie. Lewis Hamilton sa zmenil na Lewisa Skeletona. Anglické slovo skeleton znamená kostra, takže sedemnásobný majster sveta dostal prezývku, ktorá sa k Halloweenu hodí dokonale.
Jeho rival George Russell sa predstavil ako Gore Russell. Slovo gore označuje krvavé a brutálne scény, aké poznáme z hororových filmov. Ferrari tak má v tejto grafike kostlivca, Mercedes zase poriadne krvavý horor.
Charles Leclerc sa zmenil na Charlesa Lescareho. V jeho priezvisku sa ukrýva anglické slovo scare, teda vystrašiť. Kimi Antonelli dostal prezývku Screamy Antonelli. Tá odkazuje na krik a jačanie, ktoré by sme od človeka utekajúceho pred halloweenskou príšerou celkom očakávali.
Norris je čarodejnica, Verstappen má netopiere
McLaren zastupuje Lando Nowitch. V mene britského jazdca sa objavilo slovo witch, ktoré znamená čarodejnica. Oscar Piastri sa zasa premenil na Oscare Piastriho. Aj v jeho mene sa skrýva scare, teda vystrašenie.
Red Bull stavil na trochu iné strašidlá. Max Verstappen dostal prezývku Bats Verstappen, pričom bats znamená netopiere. Isack Hadjar sa predstavil ako Isack Hadscar. Slovo scar označuje jazvu.
Podobne je na tom Arvid Lindblad, ktorý sa zmenil na Scarvida Lindblada. Liam Lawson zase dostal meno Liam Clawson. Anglické claw znamená pazúr, takže v tomto prípade ide o odkaz na ostré pazúry nebezpečnej príšery.
Pierre Gasly sa môže pochváliť prezývkou Pierre Ghastly. Anglické slovo ghastly znamená príšerný alebo hrôzostrašný. V jeho prípade teda Formula 1 nemusela vymýšľať komplikovanú slovnú hračku.
Frankenstein a mozgy
Ďalšia skupina jazdcov dostala prezývky inšpirované známymi hororovými motívmi.
Franco Colapinto sa zmenil na Franken Colapinta, čo je jasný odkaz na Frankensteina. Oliver Bearman dostal meno Ollie Scareman. Aj tu je ukryté slovo scare, teda vystrašiť.
Nico Hülkenberg sa predstavil ako Nico Skullkenberg. Anglické skull znamená lebka. Carlos Sainz sa zasa premenil na Carlosa Brainza. Slovo brains, čiže mozgy, sa v hororoch často spája so zombíkmi.
Alexander Albon dostal prezývku Alex Albones. Bones znamená kosti, takže v jeho prípade ide o ďalšiu jednoduchú, ale tematicky výstižnú úpravu priezviska.
Gabriel Bortoleto sa zmenil na Gabrie Booootoletto. Predĺžené „boo“ pripomína strašidelné zvolanie, ktorým sa niekto snaží vyľakať svoju obeť.
A potom je tu Fernando Alonso. Zo španielskeho veterána sa stal Fearnando Alonso. Anglické slovo fear znamená strach, takže jeho meno dostalo poriadne desivý začiatok.
Vyrezávaná tekvica aj strašidelný Bottas
Svoje miesto v halloweenskej zostave si našli aj Lance Stroll, Sergio Pérez a Valtteri Bottas.
Stroll sa premenil na Lancea Ghoul. Ghoul je obludná bytosť známa z hororových príbehov. Pérez dostal prezývku Chec-o'-Lantern. Tá spája jeho známu prezývku Checo s výrazom jack-o'-lantern, ktorý označuje vyrezávanú tekvicu so strašidelnou tvárou.
Valtteri Bottas sa predstavil ako Valscari Bottas. V jeho mene sa ukrýva anglické slovo scary, teda strašidelný. Fínsky jazdec tak dostal jednu z tých prezývok, pri ktorých treba oceniť najmä snahu o slovnú hračku.
Na záver zostal Ryo Hirakawa. Japonec dostal prezývku Ryo Hirakawaaaahhh, ktorá sa po vyslovení mení na poriadny výkrik hrôzy.