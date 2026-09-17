    Red Bull objasnil situáciu okolo zraneného jazdca: Nechceme urýchliť návrat

    Isack Hadjar
    Isack Hadjar (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. sep 2026 o 13:20
    ShareTweet0

    Dočasne ho nahradil Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls.

    Šéf Red Bullu Laurent Mekies objasnil stav Francúza Isacka Hadjara a jeho absencie na nedávnych Veľkých cenách seriálu majstrovstiev sveta F1.

    Dvadsaťjedenročný Hadjar vynechal pre zranenie zápästia podujatia v holandskom Zandvoorte, talianskej Monze a v Madride.

    Pri jeho dlhšej absencii sa začalo špekulovať o tom, či tím neutajuje ďalšie zranenie svojho jazdca. „S jeho zotavením to nie je zlé. Myslím si, že sme sa naučili to, že pri takomto type zranení ide o prirodzený čas na zotavenie.

    Budeme pokračovať v rovnakom nastavení. Máme viac ako týždeň na to, aby sme vyhodnotili, ako sa cíti.

    Potom ho posadili do simulátoru a vystavili ho reálnym podmienkam. Keď to bude blízko k stopercentnému stavu, tak ideme do toho.

    Ak nebude ešte fit, tak pokračujeme v našom prístupe. Nechceme urýchliť návrat,“ vyjadril sa Mekies pre Sky Sports.

    Hadjar sa zranil pri rutinnom tréningu, v Red Bulle ho dočasne nahradil Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls.

    Lawsonove miesto momentálne patrí Japoncovi Jukimu Cunodovi. Program MS F1 pokračuje Veľkou cenou Azerbajdžanu, ktorá je na programe od 24. do 26. septembra.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Isack Hadjar
    Isack Hadjar
    Red Bull objasnil situáciu okolo zraneného jazdca: Nechceme urýchliť návrat
    dnes 13:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Red Bull objasnil situáciu okolo zraneného jazdca: Nechceme urýchliť návrat