Red Bull objasnil situáciu okolo zraneného jazdca: Nechceme urýchliť návrat

Šéf Red Bullu Laurent Mekies objasnil stav Francúza Isacka Hadjara a jeho absencie na nedávnych Veľkých cenách seriálu majstrovstiev sveta F1.
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Dvadsaťjedenročný Hadjar vynechal pre zranenie zápästia podujatia v holandskom Zandvoorte, talianskej Monze a v Madride.
Pri jeho dlhšej absencii sa začalo špekulovať o tom, či tím neutajuje ďalšie zranenie svojho jazdca. „S jeho zotavením to nie je zlé. Myslím si, že sme sa naučili to, že pri takomto type zranení ide o prirodzený čas na zotavenie.
Budeme pokračovať v rovnakom nastavení. Máme viac ako týždeň na to, aby sme vyhodnotili, ako sa cíti.
Potom ho posadili do simulátoru a vystavili ho reálnym podmienkam. Keď to bude blízko k stopercentnému stavu, tak ideme do toho.
Ak nebude ešte fit, tak pokračujeme v našom prístupe. Nechceme urýchliť návrat,“ vyjadril sa Mekies pre Sky Sports.
Hadjar sa zranil pri rutinnom tréningu, v Red Bulle ho dočasne nahradil Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls.
Lawsonove miesto momentálne patrí Japoncovi Jukimu Cunodovi. Program MS F1 pokračuje Veľkou cenou Azerbajdžanu, ktorá je na programe od 24. do 26. septembra.