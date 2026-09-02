Hadjar stále nie je pripravený. Pre zranenie vynechá aj preteky v Monze

Francúzsky pilot formuly 1 Isack Hadjar kvôli zraneniu zápästia vynechá aj Veľkú cenu Talianska.
V monoposte Red Bullu ho rovnako ako pred dvoma týždňami v Holandsku zastúpi Novozélanďan Liam Lawson, oznámila rakúska stajňa.
Dvadsaťštyriročný Lawson, ktorý preteká za sesterský tím Racing Bulls, finišoval na trati v Zandvoorte siedmy a v celkovom poradí majstrovstiev sveta je s 49 bodmi na deviatej priečke.
Jednotka Red Bullu Max Verstappen, ktorý domácu Grand Prix po havárii v prvom kole nedokončil, je šiesty.
"Liam pôjde spolu s Maxom aj Veľkú cenu Talianska v Monze, zatiaľ čo Isack sa bude ďalej zotavovať po zranení zápästia, ktoré utrpel počas letnej prestávky," uviedol Red Bull vo vyhlásení.
V kokpite tímu Racing Bulls bude ako Lawsonov zástupca pokračovať Japonec Júki Cunoda.