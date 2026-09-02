    Hadjar stále nie je pripravený. Pre zranenie vynechá aj preteky v Monze

    Isack Hadjar
    Isack Hadjar (Autor: TASR/AP)
    ČTK|2. sep 2026 o 17:18
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    Zastúpi ho Lawson.

    Francúzsky pilot formuly 1 Isack Hadjar kvôli zraneniu zápästia vynechá aj Veľkú cenu Talianska.

    V monoposte Red Bullu ho rovnako ako pred dvoma týždňami v Holandsku zastúpi Novozélanďan Liam Lawson, oznámila rakúska stajňa.

    Dvadsaťštyriročný Lawson, ktorý preteká za sesterský tím Racing Bulls, finišoval na trati v Zandvoorte siedmy a v celkovom poradí majstrovstiev sveta je s 49 bodmi na deviatej priečke.

    Jednotka Red Bullu Max Verstappen, ktorý domácu Grand Prix po havárii v prvom kole nedokončil, je šiesty.

    "Liam pôjde spolu s Maxom aj Veľkú cenu Talianska v Monze, zatiaľ čo Isack sa bude ďalej zotavovať po zranení zápästia, ktoré utrpel počas letnej prestávky," uviedol Red Bull vo vyhlásení.

    V kokpite tímu Racing Bulls bude ako Lawsonov zástupca pokračovať Japonec Júki Cunoda.

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    Isack Hadjar
    Isack Hadjar
    Hadjar stále nie je pripravený. Pre zranenie vynechá aj preteky v Monze
    dnes 17:18
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