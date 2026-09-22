    Red Bull mení zloženie: Francúzsky talent sa po zranení vráti do monopostu

    Isack Hadjar.
    Isack Hadjar. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|22. sep 2026 o 11:22
    ShareTweet0

    Hadjar chýbal tri VC kvôli zraneniu zápästia.

    Francúz Isack Hadjar sa tento týždeň pri Veľkej cene Azerbajdžanu Formuly 1 vráti do pretekárskeho monopostu stajne Red Bull.

    Dvadsaťjedenročný pilot, ktorý pre zranenie zápästia vynechal Veľké ceny v Holandsku, Taliansku a Španielsku, zasadne znovu do vozidla, ktoré dočasne šoféroval Novozélanďan Liam Lawson.

    Ten sa v Baku vráti do zostavy sesterského tímu Racing Bulls. Oznámili to zástupcovia stajne Red Bull.

    Hadjar si zápästie poranil počas letnej prestávky, podľa médií pri boxerskom tréningu. V poradí šampionátu je ôsmy, tento rok sa blisol tretím miestom v Monaku.

    Pred zranením sedemkrát za sebou došiel medzi najlepšou šesticou. Jeho náhradník Lawson sa ako tímový kolega štvornásobného majstra sveta Maxa Verstappena rýchlo adaptoval a pripísal si siedme, štrnáste a naposledy v Španielsku šieste miesto.

    Lawson sa vráti do vozidla Racing Bulls, ktoré namiesto neho na tri Veľké ceny prevzal Japonec Júki Cunoda.

    V Baku sa bude pretekať netradične už v sobotu. V upravenom programe tak prídu tréningy na rad už vo štvrtok a kvalifikácia v piatok.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Isack Hadjar.
    Isack Hadjar.
    Red Bull mení zloženie: Francúzsky talent sa po zranení vráti do monopostu
    ut 11:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Red Bull mení zloženie: Francúzsky talent sa po zranení vráti do monopostu