Red Bull mení zloženie: Francúzsky talent sa po zranení vráti do monopostu

Francúz Isack Hadjar sa tento týždeň pri Veľkej cene Azerbajdžanu Formuly 1 vráti do pretekárskeho monopostu stajne Red Bull.
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Dvadsaťjedenročný pilot, ktorý pre zranenie zápästia vynechal Veľké ceny v Holandsku, Taliansku a Španielsku, zasadne znovu do vozidla, ktoré dočasne šoféroval Novozélanďan Liam Lawson.
Ten sa v Baku vráti do zostavy sesterského tímu Racing Bulls. Oznámili to zástupcovia stajne Red Bull.
Hadjar si zápästie poranil počas letnej prestávky, podľa médií pri boxerskom tréningu. V poradí šampionátu je ôsmy, tento rok sa blisol tretím miestom v Monaku.
Pred zranením sedemkrát za sebou došiel medzi najlepšou šesticou. Jeho náhradník Lawson sa ako tímový kolega štvornásobného majstra sveta Maxa Verstappena rýchlo adaptoval a pripísal si siedme, štrnáste a naposledy v Španielsku šieste miesto.
Lawson sa vráti do vozidla Racing Bulls, ktoré namiesto neho na tri Veľké ceny prevzal Japonec Júki Cunoda.
V Baku sa bude pretekať netradične už v sobotu. V upravenom programe tak prídu tréningy na rad už vo štvrtok a kvalifikácia v piatok.