    Jazdcov čakajú nočné preteky. Kedy sa ide Veľká cena Singapuru? (TV program)

    Veľká cena Singapuru 2025
    Veľká cena Singapuru 2025 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|9. okt 2026 o 09:45
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    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Singapuru.

    Seriál Formuly 1 pokračuje sedemnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Singapuru.

    Prestížne nočné podujatie pod reflektormi sa jazdí na náročnom mestskom okruhu Marina Bay Street Circuit.

    V roku 2026 sa tu navyše po prvýkrát v histórii Singapuru predstaví aj formát so šprintovým víkendom.

    Veľká cena Singapuru

    • Dĺžka okruhu: 4,927 km
    • Celková vzdialenosť:  305,337 km (kôl)
    • Víťaz v roku 2025: George Russell (McLaren)
    • Pole position 2025: George Russell (McLaren) 1:29.158
    • Rekord okruhu v pretekoch: Lewis Hamilton (Ferrari) 1:33.808 (2025)
    • Štart pretekov: 14:00 SELČ

    Víťazstvo z roku 2025 obhajuje George Russell na Mercedese, ktorý vtedy štartoval do pretekov z pole position.

    Rekord najrýchlejšieho kola v pretekoch drží Lewis Hamilton na Ferrari s časom 1:33.808 min.

    Harmonogram Veľkej ceny Singapuru 2026

    Časť programu

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    9. október

    11.30 h

    Kvalifikácia šprintu

    9. október

    14.30 h

    Šprint

    10. október

    11.00 h

    Kvalifikácia

    10. október

    15.00 h

    Preteky

    11. október

    14.00 h

    Víkendový program odštartuje v piatok jediným voľným tréningom o 10:30 SELČ, po ktorom nasleduje kvalifikácia na šprint o 14:30 SELČ.

    V sobotu sa jazdí samotný šprint na 21 kôl o 11:00 SELČ a po ňom kvalifikácia na nedeľné hlavné preteky o 15:00 SELČ. Veľká cena vyvrcholí v nedeľu, 11. októbra o 14:00 SELČ.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Veľká cena Singapuru 2025
    Veľká cena Singapuru 2025
    Jazdcov čakajú nočné preteky. Kedy sa ide Veľká cena Singapuru? (TV program)
    dnes 09:45
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