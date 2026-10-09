Jazdcov čakajú nočné preteky. Kedy sa ide Veľká cena Singapuru? (TV program)

Seriál Formuly 1 pokračuje sedemnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Singapuru.
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Prestížne nočné podujatie pod reflektormi sa jazdí na náročnom mestskom okruhu Marina Bay Street Circuit.
V roku 2026 sa tu navyše po prvýkrát v histórii Singapuru predstaví aj formát so šprintovým víkendom.
Veľká cena Singapuru
- Dĺžka okruhu: 4,927 km
- Celková vzdialenosť: 305,337 km (kôl)
- Víťaz v roku 2025: George Russell (McLaren)
- Pole position 2025: George Russell (McLaren) 1:29.158
- Rekord okruhu v pretekoch: Lewis Hamilton (Ferrari) 1:33.808 (2025)
- Štart pretekov: 14:00 SELČ
Víťazstvo z roku 2025 obhajuje George Russell na Mercedese, ktorý vtedy štartoval do pretekov z pole position.
Rekord najrýchlejšieho kola v pretekoch drží Lewis Hamilton na Ferrari s časom 1:33.808 min.
Časť programu
Dátum
Čas
1. tréning
9. október
11.30 h
Kvalifikácia šprintu
9. október
14.30 h
Šprint
10. október
11.00 h
Kvalifikácia
10. október
15.00 h
Preteky
11. október
14.00 h
Víkendový program odštartuje v piatok jediným voľným tréningom o 10:30 SELČ, po ktorom nasleduje kvalifikácia na šprint o 14:30 SELČ.
V sobotu sa jazdí samotný šprint na 21 kôl o 11:00 SELČ a po ňom kvalifikácia na nedeľné hlavné preteky o 15:00 SELČ. Veľká cena vyvrcholí v nedeľu, 11. októbra o 14:00 SELČ.