F1 čaká posledný súboj pred letnou prestávkou. Kedy sa ide Veľká cena Maďarska? (TV program)

Seriál formuly 1 pokračuje jedenástou zastávkou v kalendári, ktorou je Veľká cena Maďarska.
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Víťazstvo z roku 2025 obhajuje britský jazdec Lando Norris na McLarene. Pole position si však v minulom ročníku vyjazdil Charles Leclerc na Ferrari.
Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu Hungaroring drží Lewis Hamilton ešte z roku 2020 na Mercedese.
Veľkou cenou Maďarska sa uzavrie prvá polovica sezóny formuly 1, nasledovať bude štvortýždňová letná prestávka.
Veľká cena Maďarska
- Dĺžka okruhu: 4,381 km
- Celková vzdialenosť: 306,630 km (70 kôl)
- Víťaz v roku 2025: Lando Norris, McLaren
- Pole position 2025: Charles Leclerc – 1:15,372 min (Ferrari)
- Rekord okruhu v pretekoch: Lewis Hamilton, Mercedes – 1:16,627 (2020)
- Štart pretekov: 15:00 h
Jazdci začínajú program v Maďarsku dvomi piatkovými tréningami, prvý sa pôjde od 13:30 h, druhý je naplánovaný na 17:00 h.
Dátum
Čas
1. tréning
24. júl
13.30 h
2. tréning
24. júl
17.00 h
3. tréning
25. júl
12.30 h
Kvalifikácia
25. júl
16.00 h
Preteky
26. júl
15.00 h
V sobotu, 6. júna piloti odjazdia 3. tréning o 12:30 h, po ktorom nasleduje kvalifikácia o 16:00 h.
Veľká cena Monaka v nedeľu vyvrcholí pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00 h.