    F1 čaká posledný súboj pred letnou prestávkou. Kedy sa ide Veľká cena Maďarska? (TV program)

    Veľká cena Maďarska 2025
    Veľká cena Maďarska 2025 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|24. júl 2026 o 09:25
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    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Maďarska.

    Seriál formuly 1 pokračuje jedenástou zastávkou v kalendári, ktorou je Veľká cena Maďarska.

    Víťazstvo z roku 2025 obhajuje britský jazdec Lando Norris na McLarene. Pole position si však v minulom ročníku vyjazdil Charles Leclerc na Ferrari.

    Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu Hungaroring drží Lewis Hamilton ešte z roku 2020 na Mercedese.

    Veľkou cenou Maďarska sa uzavrie prvá polovica sezóny formuly 1, nasledovať bude štvortýždňová letná prestávka.

    Veľká cena Maďarska

    • Dĺžka okruhu: 4,381 km
    • Celková vzdialenosť: 306,630 km (70 kôl)
    • Víťaz v roku 2025: Lando Norris, McLaren
    • Pole position 2025: Charles Leclerc – 1:15,372 min (Ferrari)
    • Rekord okruhu v pretekoch: Lewis Hamilton, Mercedes – 1:16,627 (2020)
    • Štart pretekov: 15:00 h

    Jazdci začínajú program v Maďarsku dvomi piatkovými tréningami, prvý sa pôjde od 13:30 h, druhý je naplánovaný na 17:00 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Maďarska 2026

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    24. júl

    13.30 h

    2. tréning

    24. júl

    17.00 h

    3. tréning

    25. júl

    12.30 h

    Kvalifikácia

    25. júl

    16.00 h

    Preteky

    26. júl

    15.00 h

    V sobotu, 6. júna piloti odjazdia 3. tréning o 12:30 h, po ktorom nasleduje kvalifikácia o 16:00 h.

    Veľká cena Monaka v nedeľu vyvrcholí pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00 h.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Veľká cena Maďarska 2025
    Veľká cena Maďarska 2025
    F1 čaká posledný súboj pred letnou prestávkou. Kedy sa ide Veľká cena Maďarska? (TV program)
    dnes 09:25
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