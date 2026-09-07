    Vo Ferrari to začalo iskriť. Žiadne „my“ v tom nie je, hnevá sa Hamilton na Leclerca

    Lewis Hamilton
    Fotogaléria (121)
    Lewis Hamilton (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. sep 2026 o 14:46
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    Oboch jazdcov čaká rozhovor s riaditeľom tímu.

    Britský jazdec formuly 1 Lewis Hamilton dostal od svojej stajne Ferrari varovanie pre hádku s tímovým kolegom Monačanom Charlesom Leclercom.

    Incident počas nedeľnej Veľkej ceny Talianska nevrhol na domácu stajňu dobré svetlo.

    Oba červené monoposty sa ocitli v kolízii počas prvého kola pretekov.

    Leclerc následne vyhlásil, že chybu urobili obaja jazdci, s čím sa Hamilton, ktorý prišiel po strete o šesť pozícii, zásadne nestotožnil.

    „Nie je žiadne my v tom, kto urobil chybu. Ja nejazdím špinavo, vždy nechávam dostatok priestoru pre súpera,“ hneval sa Brit.

    Tímový riaditeľ Ferrari Fred Vasseur následne uviedol, že s oboma jazdcami bude viesť rozhovor, informovala o tom agentúra DPA.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Talianska (Formula 1 2026)
    Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    121 fotografií
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain, left, talks with Alpine executive advisor Flavio Briatore, right, before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Cadillac driver Valtteri Bottas of Finland, center, waits at the starting grid before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco gets in his car before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco prepares in his garage for the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel holds an helmet during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel waves to spectators during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel stands during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel holds a helmet during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel steers the Ferrari F2002 during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem poses during an interview with the Associated Press prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain leads the field after the restart of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain leads the field after the restart of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Mercedes driver George Russell of Britain during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Mercedes driver George Russell of Britain during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Mercedes driver George Russell of Britain during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Williams driver Carlos Sainz of Spain gets a pit service during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car on the pit lane during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car on the pit lane during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Liam Lawson of New Zealand gets a pit service during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car on the pit lane during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain celebrates his second place after the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates with his teammate George Russell of Britain, second place, after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26From left Mercedes driver George Russell of Britain, Simone Resta, the Deputy Technical Director for the Mercedes, Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, and Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrate after the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrate on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrate on the podium after placing third during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, left, and Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrate on the podium after the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain celebrates his second place after the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates after placing third at the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain celebrates his second place after the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26

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    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton
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