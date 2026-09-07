Vo Ferrari to začalo iskriť. Žiadne „my“ v tom nie je, hnevá sa Hamilton na Leclerca

Britský jazdec formuly 1 Lewis Hamilton dostal od svojej stajne Ferrari varovanie pre hádku s tímovým kolegom Monačanom Charlesom Leclercom.
Incident počas nedeľnej Veľkej ceny Talianska nevrhol na domácu stajňu dobré svetlo.
Oba červené monoposty sa ocitli v kolízii počas prvého kola pretekov.
Leclerc následne vyhlásil, že chybu urobili obaja jazdci, s čím sa Hamilton, ktorý prišiel po strete o šesť pozícii, zásadne nestotožnil.
„Nie je žiadne my v tom, kto urobil chybu. Ja nejazdím špinavo, vždy nechávam dostatok priestoru pre súpera,“ hneval sa Brit.
Tímový riaditeľ Ferrari Fred Vasseur následne uviedol, že s oboma jazdcami bude viesť rozhovor, informovala o tom agentúra DPA.
Fotogaléria z Veľkej ceny Talianska (Formula 1 2026)