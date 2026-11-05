    Interlagos môže rozhodnúť o titule Mercedesu. Hamiltona čaká jubilejný štart a kritizuje Leclerca

    Fotografie z Veľkej ceny Brazílie v roku 2025.
    Fotografie z Veľkej ceny Brazílie v roku 2025. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|6. nov 2026 o 00:00
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    Súboj o druhé miesto medzi jazdcami momentálne patrí Verstappenovi z Red Bullu.

    Týždeň po korunovácii Andreu Kimiho Antonelliho za majstra sveta formuly 1 bude seriál kráľovskej motoristickej disciplíny pokračovať v Brazílii.

    Dvadsiate z 23 podujatí sezóny môže priniesť rozhodnutie aj v Pohári konštruktérov, v ktorom má po zisku jazdeckého titulu veľmi blízko k double tím Mercedes.

    Pred druhým Ferrari má náskok 126 bodov a na potvrdenie prvenstva potrebujú Antonelli s Georgeom Russellom získať v Sao Paule aspoň o tri body viac ako Lewis Hamilton s Charlesom Leclercom.

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    Na okruhu Interlagos bude pokračovať aj súboj o druhé miesto medzi jazdcami, ktoré momentálne patrí bývalému majstrovi sveta Maxovi Verstappenovi z Red Bullu. 

    Chcem dosiahnuť čo najlepší výsledok

    „Naďalej sa budem snažiť podávať energické a sústredené výkony, aby som zo seba dostal to najlepšie aj v zostávajúcich pretekoch.

    Stále ešte musíme vyhrať Pohár konštruktérov a ja chcem dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ povedal Antonelli televízii Reuters. 

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    Mercedes získal tímový titul naposledy v roku 2021 a teraz siaha po deviatom triumfe v histórii. V historických štatistikách sa môže dotiahnuť na Williams, ktorému patrí tretie miesto za Ferrari (16 titulov) a McLarenom (10). 

    Súboj o druhé miesto sľubuje vyrovnané bitky. Verstappen má pred Hamiltonom náskok iba dvoch bodov.

    Verstappen vyhral 3 z posledných 4 pretekov

    Holandský jazdec má momentálne najlepšiu formu a vyhral tri z posledných štyroch pretekov vrátane Veľkej ceny Mexika spred týždňa.

    V Brazílii triumfoval v rokoch 2019, 2023 a 2024. V poslednom prípade zvíťazil v daždi, hoci štartoval až zo 17. miesta.

    Aj Hamilton sa v Sao Paule trikrát postavil na najvyšší stupienok (2010, 2013 a 2017) a v nedeľu ho čaká jubilejný 400. štart v majstrovstvách sveta. 

    Hamiltona delí od Russella iba deväť bodov a o ďalších päť bodov za ním zaostáva Leclerc. Monacký jazdec sa predstaví v pretekoch ako čerstvý otec dcéry Bianky.

    Na dosah má druhé miesto aj zosadený šampión Lando Norris z McLarenu, ktorý za Verstappenom zaostáva o 40 bodov a v Brazílii bude obhajovať vlaňajšie víťazstvo. 

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    Vo Ferrari panuje po posledných pretekoch napätie, pretože Hamilton pripísal Leclercovi hlavnú vinu za to, že tím v Mexiku nezvíťazil.

    Ich súboj o vedenie v prvom kole, ktorý sa začal Leclercovým útokom, mal za následok päťsekundovú penalizáciu pre monackého jazdca. Hamiltona následne predbehol Verstappen. 

    Buď vyhrám ja, alebo nikto z nás

    „Keď vlastný tímový kolega ide proti vám a vy kvôli tomu stratíte pozíciu, je to naozaj tvrdé.

    Riadí sa heslom: ‚Všetko alebo nič‘, teda: ‚Buď vyhrám ja, alebo nikto z nás,‘“ kritizoval svojho tímového kolegu Hamilton. 

    Leclerc namietal, že aj on by mohol byť nespokojný s tým, ako ho Hamilton vytlačil z trate. „Ale také sú preteky. Keď sa bojuje o víťazstvo, jednoducho to tak chodí,“ konštatoval. 

    Program v Sao Paule sa začne piatkovými tréningami. V sobotu sa od 19.00 h SEČ rozhodne v kvalifikácii o zložení štartového roštu a nedeľné preteky odštartujú o 18.00 h.

    Debut vo Formule 1 pred domácim publikom zažije Rafael Camara, ktorý v tíme Haas s predstihom nahradil Estebana Ocona už od tohto súťažného víkendu.

    Tím sa totiž rozhodol ukončiť s ním spoluprácu.

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    Fotografie z Veľkej ceny Brazílie v roku 2025.
    Fotografie z Veľkej ceny Brazílie v roku 2025.
    Interlagos môže rozhodnúť o titule Mercedesu. Hamiltona čaká jubilejný štart a kritizuje Leclerca
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