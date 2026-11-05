Interlagos môže rozhodnúť o titule Mercedesu. Hamiltona čaká jubilejný štart a kritizuje Leclerca

Týždeň po korunovácii Andreu Kimiho Antonelliho za majstra sveta formuly 1 bude seriál kráľovskej motoristickej disciplíny pokračovať v Brazílii.
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Dvadsiate z 23 podujatí sezóny môže priniesť rozhodnutie aj v Pohári konštruktérov, v ktorom má po zisku jazdeckého titulu veľmi blízko k double tím Mercedes.
Pred druhým Ferrari má náskok 126 bodov a na potvrdenie prvenstva potrebujú Antonelli s Georgeom Russellom získať v Sao Paule aspoň o tri body viac ako Lewis Hamilton s Charlesom Leclercom.
Na okruhu Interlagos bude pokračovať aj súboj o druhé miesto medzi jazdcami, ktoré momentálne patrí bývalému majstrovi sveta Maxovi Verstappenovi z Red Bullu.
Chcem dosiahnuť čo najlepší výsledok
„Naďalej sa budem snažiť podávať energické a sústredené výkony, aby som zo seba dostal to najlepšie aj v zostávajúcich pretekoch.
Stále ešte musíme vyhrať Pohár konštruktérov a ja chcem dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ povedal Antonelli televízii Reuters.
Mercedes získal tímový titul naposledy v roku 2021 a teraz siaha po deviatom triumfe v histórii. V historických štatistikách sa môže dotiahnuť na Williams, ktorému patrí tretie miesto za Ferrari (16 titulov) a McLarenom (10).
Súboj o druhé miesto sľubuje vyrovnané bitky. Verstappen má pred Hamiltonom náskok iba dvoch bodov.
Verstappen vyhral 3 z posledných 4 pretekov
Holandský jazdec má momentálne najlepšiu formu a vyhral tri z posledných štyroch pretekov vrátane Veľkej ceny Mexika spred týždňa.
V Brazílii triumfoval v rokoch 2019, 2023 a 2024. V poslednom prípade zvíťazil v daždi, hoci štartoval až zo 17. miesta.
Aj Hamilton sa v Sao Paule trikrát postavil na najvyšší stupienok (2010, 2013 a 2017) a v nedeľu ho čaká jubilejný 400. štart v majstrovstvách sveta.
Hamiltona delí od Russella iba deväť bodov a o ďalších päť bodov za ním zaostáva Leclerc. Monacký jazdec sa predstaví v pretekoch ako čerstvý otec dcéry Bianky.
Na dosah má druhé miesto aj zosadený šampión Lando Norris z McLarenu, ktorý za Verstappenom zaostáva o 40 bodov a v Brazílii bude obhajovať vlaňajšie víťazstvo.
Vo Ferrari panuje po posledných pretekoch napätie, pretože Hamilton pripísal Leclercovi hlavnú vinu za to, že tím v Mexiku nezvíťazil.
Ich súboj o vedenie v prvom kole, ktorý sa začal Leclercovým útokom, mal za následok päťsekundovú penalizáciu pre monackého jazdca. Hamiltona následne predbehol Verstappen.
Buď vyhrám ja, alebo nikto z nás
„Keď vlastný tímový kolega ide proti vám a vy kvôli tomu stratíte pozíciu, je to naozaj tvrdé.
Riadí sa heslom: ‚Všetko alebo nič‘, teda: ‚Buď vyhrám ja, alebo nikto z nás,‘“ kritizoval svojho tímového kolegu Hamilton.
Leclerc namietal, že aj on by mohol byť nespokojný s tým, ako ho Hamilton vytlačil z trate. „Ale také sú preteky. Keď sa bojuje o víťazstvo, jednoducho to tak chodí,“ konštatoval.
Program v Sao Paule sa začne piatkovými tréningami. V sobotu sa od 19.00 h SEČ rozhodne v kvalifikácii o zložení štartového roštu a nedeľné preteky odštartujú o 18.00 h.
Debut vo Formule 1 pred domácim publikom zažije Rafael Camara, ktorý v tíme Haas s predstihom nahradil Estebana Ocona už od tohto súťažného víkendu.
Tím sa totiž rozhodol ukončiť s ním spoluprácu.