    Verstappenov kolega sa nemení. Hadjar si vyslúžil v Red Bulle novú zmluvu

    Isack Hadjar
    Isack Hadjar (Autor: SITA/AP)
    ČTK|23. sep 2026 o 10:32
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    Do tímu prišiel vlani z Racing Bulls.

    Francúzsky pilot Isack Hadjar bude aj v budúcej sezóne majstrovstiev sveta formuly 1 jazdiť za Red Bull.

    Stajňa dnes na svojom webe oznámila, že s dvadsaťjedenročným jazdcom predĺžila zmluvu.

    Hadjar sa do Red Bullu presunul vlani v decembri po nováčikovskom ročníku v sesterskom tíme Racing Bulls.

    Jeho najlepším výsledkom vo formule 1 sú dve tretie miesta. V aktuálnej sezóne je v priebežnom poradí ôsmy.

    Kvôli zraneniu zápästia ale vynechal tri posledné Veľké ceny a vrátiť by sa mal teraz cez víkend v Baku. Počas liečby ho v monoposte nahradil Liam Lawson, ktorý teraz zamieri späť do stajne Racing Bulls.

    V Red Bulle bude Hadjar po predĺžení zmluvy druhú sezónu po sebe robiť dvojku štvornásobnému majstrovi sveta Maxovi Verstappenovi. Holandský pilot po doterajších štrnástich pretekoch figuruje na šiestej pozícii.

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