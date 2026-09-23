Verstappenov kolega sa nemení. Hadjar si vyslúžil v Red Bulle novú zmluvu

Francúzsky pilot Isack Hadjar bude aj v budúcej sezóne majstrovstiev sveta formuly 1 jazdiť za Red Bull.
Stajňa dnes na svojom webe oznámila, že s dvadsaťjedenročným jazdcom predĺžila zmluvu.
Hadjar sa do Red Bullu presunul vlani v decembri po nováčikovskom ročníku v sesterskom tíme Racing Bulls.
Jeho najlepším výsledkom vo formule 1 sú dve tretie miesta. V aktuálnej sezóne je v priebežnom poradí ôsmy.
Kvôli zraneniu zápästia ale vynechal tri posledné Veľké ceny a vrátiť by sa mal teraz cez víkend v Baku. Počas liečby ho v monoposte nahradil Liam Lawson, ktorý teraz zamieri späť do stajne Racing Bulls.
V Red Bulle bude Hadjar po predĺžení zmluvy druhú sezónu po sebe robiť dvojku štvornásobnému majstrovi sveta Maxovi Verstappenovi. Holandský pilot po doterajších štrnástich pretekoch figuruje na šiestej pozícii.