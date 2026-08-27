Alpine nemení zostavu, Argentínčan predĺžil zmluvu: Dlhodobo je našou métou vyhrávať preteky

Argentínsky jazdec Franco Colapinto zostáva súčasťou seriálu majstrovstiev sveta F1 aj na budúcu sezónu.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Jeho súčasný zamestnávateľ Alpine podpísal s 23-ročným pilotom predĺženie spolupráce o ďalší rok.
Colapinto je súčasťou tímu od predošlej sezóny, Alpine tak bude v najbližšom období pokračovať v nezmenenom zložení. Francúz Pierre Gasly má totiž platný kontrakt do konca roku 2028.
„Som veľmi šťastný, že zostávam aj na ďalší rok súčasťou tímu. Cítim sa spokojný a usadený.
Je to zároveň ešte lepšie, keď je vidieť progres v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Je pred nami ešte množstvo cieľov, na ktoré chceme dosiahnuť.
Viem, že tím tvrdo pracuje na tom, aby sme sa ešte viac zlepšili. Dlhodobo je našou métou vyhrávať preteky,“ citovalay agentúra DPA slová Colapinta, ktorý je momentálne v priebežnom poradí MS F1 na dvanástej pozícii s 19 bodmi.