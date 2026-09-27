Colapinto bude za hromadnú nehodu pykať. V ďalších pretekoch dostane trest už na štarte

Pilot formuly 1 Franco Colapinto zo stajne Alpine dostal trest za zavinenie hromadnej nehody v sobotňajšej Veľkej cene Azerbajdžanu.
V nasledujúcom pretekoch v Bahrajne príde na štarte o päť miest. Informoval o tom web šampionátu.
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Colapinto po ukončení fázy pretekov s jazdou za safety carom v 36. kole nezvládol reštart a v prvej zákrute vrazil do obhajcu titulu Landa Norrisa z McLarenu a svojho tímového kolegu Pierra Gaslyho. Pre všetkých jazdcov sa po nehode preteky skončili.
Argentínčan za spôsobenie nehody pôvodne dostal desaťsekundovú penalizáciu, no keďže preteky ulicami Baku nedokončil, zmenil sa mu trest na stratu piatich pozícií vo Veľkej cene Malajzie.
VIDEO: Nehoda po reštartovaní pretekov
Podľa Norrisa to je ale málo. "Jednoducho ma zostrelil. Pravidlá by mali byť prísnejšie a za zavinenie takejto nehody hneď po reštarte by ste mali za trest prísť minimálne o jedny preteky," vyhlásil britský jazdec.
Colapinto sa za zavinenie nehody Norrisovi i Gaslymu ospravedlnil. Preteky vyhral George Russell z Mercedesu a na druhej priečke priebežného poradia majstrovstiev sveta znížil stratu na vedúceho tímového kolegu Kimiho Antonelliho na 66 bodov.
Britský pretekár Lando Norris čelí útokom na internete po tom, čo žiadal trest pre Franca Colapinta v sobotňajších pretekoch F1 na VC Azerbajdžanu.
Jazdec McLarenu vyzval vedenie Formuly 1, aby potrestalo Argentínčana za to, že spôsobil kolíziu troch vozidiel, v dôsledku ktorej musel Norris odstúpiť.
Jeho vyjadrenia vyvolali na sociálnych sieťach lavínu nenávistných reakcií – prevažne od priaznivcov Colapinta.
Jazdec tímu Alpine priznal vinu za kolíziu a v nasledujúcich pretekoch bude čeliť penalizačnému posunu o päť miest na štarte.
V reakcii na vlnu útokov šíriacich sa internetom vydal Alpine v nedeľu vyhlásenie
„Ako tím považujeme za potrebné sa opäť vyjadriť k nenávisti a útokom na internete po VC Azerbajdžanu. Tie neboli namierené len proti jednému z našich jazdcov, ale aj proti členom komunity F1 vrátane médií a našim súperom na trati, ktorých rešpektujeme, obdivujeme a s ktorými radi súťažíme na vrchole motoristického športu.
Pri pretekaní na hranici možností dochádza k chybám, no bez ohľadu na výsledok by nikto nemal byť terčom nenávistných či urážlivých komentárov.
Odsúdenie útokov na sociálnych sieťach nie je namierené proti žiadnej konkrétnej skupine fanúšikov či priaznivcom jedného tímu alebo jazdca. Ide o univerzálnu záležitosť, na ktorú by mali upozorňovať a ktorú by mali vnímať všetci fanúšikovia tohto športu.
Ako sme už uviedli v minulosti, dôrazne odsudzujeme reakcie niektorých fanúšikov na internete a stojíme pri F1, FIA a ostatných tímoch v snahe tento jav vykoreniť. V uplynulých pretekoch sa to stalo bežným javom a nemožno to tolerovať.
Ako hrdý účastník a zainteresovaná strana v tomto športe si uvedomujeme, že máme povinnosť ozvať sa a pomôcť pri hľadaní riešenia. Budeme naďalej úzko spolupracovať s promotérom šampionátu, držiteľom práv a riadiacim orgánom na hľadaní spôsobov, ako čeliť online šikanovaniu a podporovať zdravú športovú rivalitu, ktorou je F1 známa a ktorá ju robí takou výnimočnou.“