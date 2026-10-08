Nečakaný chaos na štarte pretekov prekvapil všetkých. Federácia reaguje na ostrú kritiku

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) sa ohradila voči kritike toho, ako riešila softvérovú chybu monopostov F1.
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Tá minulý víkend v Malajzii oddialila štart Veľkej ceny Bahrajnu. FIA prisľúbila, že v budúcnosti „posilní“ spôsob testovania kódu.
Viacerí jazdci zostali stáť na trati, keď ich autá stratili výkon a počas zahrievacích kôl pred nedeľnými pretekmi ich museli reštartovať.
Palubný softvér nezvládol situáciu, keď jazdci zvolili opatrnejší prístup pri prvých pretekoch na mokrej trati tohtoročných monopostov, ktoré využívajú kombináciu spaľovacieho motora a elektrického pohonu v pomere takmer 50 na 50.
FIA vo štvrtok uviedla, že vyšetrovanie odhalilo, že autá „zaznamenali stratu výkonu nad rámec pôvodného zámeru, ktorú nebolo možné obnoviť.“
Po tom, čo autá zostali stáť na trati, pozastavili štart, zatiaľ čo FIA urýchlene pripravila softvérovú aktualizáciu. Preteky sa nakoniec začali s takmer hodinovým oneskorením a bez zjavných problémov so softvérom, hoci trať už bola v tom čase výrazne suchšia.
FIA tvrdí, že aktualizáciu použije znova, ak bude pršať počas nadchádzajúcej Veľkej ceny Singapuru.
„Na VC Singapuru sa obnoví konfigurácia použitá na podujatí v Sepangu, ak budú panovať podobné poveternostné podmienky. Okrem toho bude na Veľkú cenu USA vydaná ďalšia aktualizácia softvéru pre jazdu na mokrej trati,“ uviedla FIA.