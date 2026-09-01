Ferrari si v Monze pripomenie Schumachera. Hamilton s Leclercom si oblečú špeciálne kombinézy

Tím Ferrari oslávi 30. výročie debutovej sezóny Michaela Schumachera vo svojich radoch počas víkendovej VC Talianska F1 v Monze.
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Domáca stajňa usporiada na počesť svojho najúspešnejšieho jazdca niekoľko sprievodných akcií.
Súčasní jazdci Lewis Hamilton a Charles Leclerc budú mať pri tejto príležitosti špeciálne kombinézy a ich vozidlo bude vo farbách na počesť monopostu F310 z roku 1996, keď Schumacher prišiel do Ferrari.
Pred nedeľnými pretekmi absolvuje niekdajší jazdec Ferrari Sebastian Vettel čestné kolo vo voze z dominantnej sezóny 2002.
O deň skôr sa na tomto monoposte (F2002) prevezie aj vtedajší Schumacherov tímový kolega Rubens Barrichello – dvojica vyhrala počas pamätnej sezóny 15 zo 17 pretekov.
Jeho neúnavná snaha o dokonalosť
„Michaelovo pôsobenie vo Ferrari nebolo iba o víťazstvách a tituloch. Jeho neúnavná snaha o dokonalosť, zmysel pre detail, disciplína a schopnosť byť skutočným tímovým hráčom pomohli vytvoriť kultúru, ktorá sa stala jedným z charakteristických znakov Scuderie,“ citovala tím agentúra DPA.
Po prvom konci Schumacherovej kariéry (2006) dokázal s tímom získať primát len Kimi Räikkonen (2007).
Scuderia tak čaká na ďalší titul už takmer dve dekády. „Aj po tridsiatich rokoch zostáva táto kultúra súčasťou prístupu Ferrari k súťaženiu.
Monza je preto ideálnym miestom na pripomenutie si tohto odkazu – nielen prostredníctvom pohľadu späť na dosiahnuté úspechy, ale aj vyzdvihnutím hodnôt, ktoré sú dodnes súčasťou Ferrari,“ stojí ďalej vo vyhlásení.
Získal päť titulov vo Ferrari
Schumacher strávil vo Ferrari jedenásť sezón, počas ktorých získal päť titulov - všetky v rade (2000-2004) - a ukončil 21-ročné čakanie tímu na triumf medzi jazdcami. Podieľal sa aj na zisku šiestich Pohárov konštruktérov, takisto za sebou (1999-2004).
Celkovo vyhral 91 pretekov, z toho 72 s Ferrari. Zvyšné víťazstvá i tituly zaknihoval s Benettonom (1994-1995) a jeho majstrovský rekord doposiaľ nikto neprekonal.
Pre spomínaného Vettela bol jeho krajan vzorom a po štyroch tituloch v Red Bulle prešiel v roku 2015 práve do Ferrari, no „Schumiho“ triumfy sa mu nepodarilo napodobniť.
Schumacherov syn Mick strávil v F1 dve sezóny s Haasom (2021-2022), no nepodarilo sa mu výraznejšie presadiť a v súčasnosti preteká v zámorskej IndyCar.
Od nehody počas lyžovania v decembri 2013 žije Michael Schumacher v ústraní a o jeho zdravotnom stave neexistuje veľa informácií.