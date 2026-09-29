    Odzvonilo špekuláciám o dôchodku. Španielska legenda zostáva v Aston Martine

    Fernando Alonso.
    Fernando Alonso. (Autor: TaSR/AP)
    ČTK|29. sep 2026 o 13:58
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    Španielsky jazdec pripustil v lete koniec kariéry, napokon sa však rozhodol pokračovať.

    Dvojnásobný majster sveta Fernando Alonso bude pretekať vo formule 1 aj budúci rok, keď bude mať 46 rokov.

    Španielsky jazdec predĺžil o ďalšiu sezónu zmluvu s tímom Aston Martin, oznámila stajňa na svojom webe. Alonsovým kolegom zostane Kanaďan Lance Stroll, syn majiteľa tímu.

    V lete Alonso pripustil, že sa blíži koniec jeho kariéry. Teraz v tímovom videu uviedol, že si vzal čas na rozmyslenie, či bude pokračovať.

    Napokon prikývol a budúci rok ho čaká 24. sezóna v seriáli F1 a piata v Aston Martine.

    „Rozhodovanie bolo dlhé. Ale pretekanie je môj život a moja vášeň. Som stále rýchly a mám ambície jazdiť na najvyššej úrovni,“ povedal víťaz 32 Veľkých cien, ktorý získal svetové tituly v rokoch 2005 a 2006 vo farbách Renaultu.

    V tejto sezóne si pripísal zatiaľ tri body a je priebežne devätnásty. V F1 doteraz štartoval v 440 pretekoch a suverénne vedie historické poradie.

    Formula 1 2026

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