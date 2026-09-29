Odzvonilo špekuláciám o dôchodku. Španielska legenda zostáva v Aston Martine

Dvojnásobný majster sveta Fernando Alonso bude pretekať vo formule 1 aj budúci rok, keď bude mať 46 rokov.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Španielsky jazdec predĺžil o ďalšiu sezónu zmluvu s tímom Aston Martin, oznámila stajňa na svojom webe. Alonsovým kolegom zostane Kanaďan Lance Stroll, syn majiteľa tímu.
V lete Alonso pripustil, že sa blíži koniec jeho kariéry. Teraz v tímovom videu uviedol, že si vzal čas na rozmyslenie, či bude pokračovať.
Napokon prikývol a budúci rok ho čaká 24. sezóna v seriáli F1 a piata v Aston Martine.
„Rozhodovanie bolo dlhé. Ale pretekanie je môj život a moja vášeň. Som stále rýchly a mám ambície jazdiť na najvyššej úrovni,“ povedal víťaz 32 Veľkých cien, ktorý získal svetové tituly v rokoch 2005 a 2006 vo farbách Renaultu.
V tejto sezóne si pripísal zatiaľ tri body a je priebežne devätnásty. V F1 doteraz štartoval v 440 pretekoch a suverénne vedie historické poradie.