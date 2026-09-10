Spor z Monzy je uzavretý. Jazdci Ferrari sa udobrili, Leclerc priznal vinu

Britský pilot F1 Lewis Hamilton sa porozprával s tímovým kolegom vo Ferrari Charlesom Leclercom o ich tesnom súboji z prvého kola uplynulej Veľkej ceny Talianska, po ktorom sedemnásobný majster sveta stratil niekoľko pozícií.
Hamilton sa podľa svojich slov porozprával s Monačanom a spolu zažehnali akýkoľvek náznak sporu.
„Porozprávali sme sa o tom osobne. Obaja sme boli k sebe úprimní. Uzavreli sme to a ideme ďalej. Svedčí to o jeho vyspelosti,“ citovala Hamiltona agentúra DPA.
Vinu za tesný súboj zobral na seba Leclerc. „Viem, že som to v druhej zákrute prehnal. Je jasné, čo by sme mali robiť a čomu sa do budúcnosti vyhnúť. Rozhodne to nenarušilo náš dobrý vzťah,“ zdôraznil Monačan, ktorý stráca na svojho tímového kolegu v šampionáte 36 bodov.
Štyridsaťjedenročný jazdec Ferrari však na lídra priebežného poradia Kimiho Antonelliho z Mercedesu stráca už 76 bodov a uvedomuje si náročnosť zisku rekordného ôsmeho titulu.
„Matematicky máme stále šancu, ale je to už obrovské manko. Mercedes je pred nami a odvádza fantastickú prácu. Musíme sa sústrediť, aby sme každý víkend podali čo najlepší výkon,“ dodal Hamilton pred premiérou najprestížnejšieho motoristického seriálu na novom okruhu v Madride.