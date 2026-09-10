    Spor z Monzy je uzavretý. Jazdci Ferrari sa udobrili, Leclerc priznal vinu

    Lewis Hamilton a Charles Leclerc
    Lewis Hamilton a Charles Leclerc (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. sep 2026 o 21:22
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    Ideme ďalej, uviedol Hamilton.

    Britský pilot F1 Lewis Hamilton sa porozprával s tímovým kolegom vo Ferrari Charlesom Leclercom o ich tesnom súboji z prvého kola uplynulej Veľkej ceny Talianska, po ktorom sedemnásobný majster sveta stratil niekoľko pozícií.

    Hamilton sa podľa svojich slov porozprával s Monačanom a spolu zažehnali akýkoľvek náznak sporu.

    „Porozprávali sme sa o tom osobne. Obaja sme boli k sebe úprimní. Uzavreli sme to a ideme ďalej. Svedčí to o jeho vyspelosti,“ citovala Hamiltona agentúra DPA.

    Vinu za tesný súboj zobral na seba Leclerc. „Viem, že som to v druhej zákrute prehnal. Je jasné, čo by sme mali robiť a čomu sa do budúcnosti vyhnúť. Rozhodne to nenarušilo náš dobrý vzťah,“ zdôraznil Monačan, ktorý stráca na svojho tímového kolegu v šampionáte 36 bodov.

    Štyridsaťjedenročný jazdec Ferrari však na lídra priebežného poradia Kimiho Antonelliho z Mercedesu stráca už 76 bodov a uvedomuje si náročnosť zisku rekordného ôsmeho titulu.

    „Matematicky máme stále šancu, ale je to už obrovské manko. Mercedes je pred nami a odvádza fantastickú prácu. Musíme sa sústrediť, aby sme každý víkend podali čo najlepší výkon,“ dodal Hamilton pred premiérou najprestížnejšieho motoristického seriálu na novom okruhu v Madride.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Lewis Hamilton a Charles Leclerc
    Lewis Hamilton a Charles Leclerc
    Spor z Monzy je uzavretý. Jazdci Ferrari sa udobrili, Leclerc priznal vinu
    dnes 21:22
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